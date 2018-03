Mit Wellenbewegungen wird beim Comeback gerechnet

Aus unserem Archiv

Bad Tatzmannsdorf

Wenn Marcel Risse demnächst sein Comeback in der Bundesliga gibt, dann kann sich der FSV Mainz 05 quasi über einen weiteren Neuzugang freuen. Im Trainingslager quält sich der 22-Jährige, der im Oktober vergangenen Jahres, beim 0:0 in Berlin seinen letzten Einsatz für die 05er hatte und danach mit seinem verletzten Knie ein nervenaufreibende Krankengeschichte durchlebte, für seine Rückkehr in die Mannschaft.