Mainz 05: Trainer Thomas Tuchel war nach dieser Leistung richtig sauer

Szombathely – Das Stadion von Szombathely erinnerte uns ein wenig an die Eindrücke von den Oststadien in der Zweiten Liga unmittelbar nach der Wende.

Drumherum mit solider Plattenbauarchitektur. Vor dem Testspiel des FSV Mainz 05 kümmerten sich die MRZ-Reporter am Mittwochabend zunächst mal um eine feurige Pustawurst. Forint hatten wir nicht im Angebot. Euro ging auch, aber ohne Wechselgeld. Der Verlust war verschmerzbar.

Der Budenmann, der nur Wurstbrötchen am Start hatte, erzählte, Hardas habe einen ungarischen Nationalspieler, Peter Halmosi. "Wir in Mainz auch", konterte die MRZ. "Adam Szalai." Der stattliche Herr hinter uns sagte sofort stolz: "Und ich bin Adams Opa." Die Dame daneben fügte stolz an: "Und ich bin die Mama." Und auch der sehr gut deutsch sprechende Papa war aus Budapest angereist. "Schön, dass Adam in Mainz bleibt, das ist sehr gut", erklärte Papa Szalai. Adams jüngerer Bruder Vilmos, der gerade einige Zeit bei den 05-Regionalligaamateuren im Probetraining war, habe jetzt bei einem ungarischen Zweitligisten unterschrieben. "Hat nicht geklappt mit Mainz", so der Vater. "Hauptsache, Adam ist dort geblieben. Das freut uns."

Trainer Thomas Tuchel verzichtete in Szombathely auf Eric-Maxim Choupo-Moting, Junior Diaz, Petar Sliskovic (alle leichte Muskelverhärtungen) und auf Julian Baumgartlinger (leichte Erkältung).

Der FSV Mainz 05 gewann die Testpartie in Szombathely mit 2:1 (0:1). Ein netter Sommervorbereitungskick. Mehr nicht. "Das ist nicht das, was wir spielen können und wollen", resümierte Tuchel. "Das war vom Spieltempo, von der Zweikampfführung und von der Bereitschaft deutlich zu wenig. Im Training haben wir mehr Zug und Biss. Das kenne ich nicht, das passt nicht zu uns. Muss ich mir sorgen machen? Wohl nicht. aber ich bin absolut nicht zufrieden."

Zwei breit operierende Stürmer

Der ungarische Erstligist trat an im 4-3-2-1, technisch gefällig, leichtfüßig, gegen den Ball ohne die große Aggressivität. Die 05er spielten wie schon in der gesamten Sommervorbereitung im 4-3-1-2 mit Raute im Mittelfeld. Die Spielanlage war erkennbar. Gegen den Ball versuchten die Mainzer eine enge, nicht ganz so hoch stehende Blockformation. Aus den Balleroberungen sollten sich schnelle offensive Umschaltzüge ergeben. Oft gelang das nicht. Und wenn, dann nur über Chinedu Ede, der flinke, technisch versierte Mann auf der Zehnerposition.

Die Idee war, die Angriffszüge über die breit operierenden Stürmer Adam Szalai (rechts) und Anthony Ujah (links) anzulegen. Das wirkte eher etwas theoretisch. Der lange Mittelstürmer Szalai fühlt sich in den Zweikämpfen an der Seite womöglich nicht sonderlich wohl. Ujah ist schnell, braucht aber die genauen Anspiele in die Tiefe. Die kamen eher selten. Besser sah das aus, wenn Ujah nach innen zog und den Raum öffnete für den nachstoßenden Linksverteidiger Zdenek Pospech.

Bester Mann war Ede. Der Neuzugang brachte ein gutes Freilaufverhalten ein im Zentrum, eine gute Ballannahme und -mitnahme sowie schnelle kurze Bewegungen. Und den Blick für drei, vier intelligent durchgesteckte Pässe.

In Führung ging aber Hardas Szombathely. Rechtsverteidiger Stefan Bell unterlief ein Leichtsinnsfehler, den Tiefenpass wollte Keeper Christian Wetklo etwas lässig ablaufen. Der durchgebrochene ungarische Stürmer fiel über Wetklos Fuß. Strafstoß. Den verwandelte Bence Iszalai zum 1:0 (29.).

Wieder wenig Torchancen

Die 05er hatten wieder viel Ballbesitz. Viele Torchancen wollten nicht rausspringen. Ede passte mal links auf Pospech, dessen Rückpass ballerte Ujah auf den Kasten, geblockt (27.). Ede legte nach schneller Umschaltung Pospech in den Lauf, Rückpass auf Ujah, dessen Innenspannschuss aus 16 Metern am rechten Winkel vorbeiflog (38.). Und dann schoss Ede aus der Drehung von der Strafraumlinie aus knapp übers Tor (40.). Mehr war nicht in der ersten Halbzeit.

Nach der Pause brachten die Mainzer etwas mehr Zug in ihre Offensivaktionen. Jan Kirchhoff schweißte aus 22 Metern ein Vollspanngeschoss zum 1:1 (55.) in den Winkel. Der für Ede auf der Zehnerposition eingewechselte Andreas Ivanschitz traf nach Vorlage des starken Pospech mit einem Seitfallzieher im Strafraum zum 2:1 (69.). Den schönsten Angriff nutzte der Bundesligist nicht zu einem Tor. Ivanschitz passte in die Tiefe auf Nikolai Müller, der flankte flach von links nach innen, Shawn Parker schob am langen Pfosten am Kasten vorbei (72.).

Ab der 73. Minute mussten die 05er die Testpartie mit zehn Mann zu Ende bringen. Pospech humpelte angeschlagen vom Feld. Trainer Thomas Tuchel hatte zu diesem Zeitpunkt keinen Feldspieler mehr auf der Bank. Die Ungarn, die immer passiver geworden waren in der zweiten Halbzeit, kamen jetzt noch mal etwas auf.

FSV Mainz 05: Wetklo (76. Mathenia) – Bell, Bungert (46. Risse), Noveski (46. Svensson), Pospech – Kirchhoff – Polanski (66. Saller), Caligiuri (46. Malli) – Ede (56. Ivanschitz) – Szalai (66. Parker), Ujah (56. N. Müller). Reinhard Rehberg

Elkin Soto ist Mittwochnachmittag nach Mainz zurückgeflogen. Der Mittelfeldspieler will heute seine Frau bei der bevorstehenden Geburt der zweiten Tochter unterstützen. Soto wird nicht mehr nach Bad Tatzmannsdorf zurückkommen, sondern am Bruchweg mit dem Regionalligakader trainieren. Die Profis kommen am Samstag nach Mainz zurück.