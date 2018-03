Mainz 05 muss Lösungen finden für die Ballbesitzraute

Eine Stammelf hat es bei Thomas Tuchel noch nie gegeben – und die wird es auch 2012/13 nicht geben. Der 05-Chefcoach wird seine Personalentscheidungen weiterhin Woche für Woche entscheiden.

Neuzugang Chinedu Ede (rechts) überzeugte nicht nur im Testspiel in Ungarn. Ist der aus Berlin gekommene Profi eher ein klassischer Spielmacher oder ein Umschaltzehner in der Konterraute? Foto: Eva Willwacher

Bad Tatzmannsdorf – Insgesamt neun Wochen Sommervorbereitung. Bis zum Start in den DFB-Pokal sind es immer noch zwei Wochen, bis zum Bundesligaauftakt noch drei Wochen.

Nennenswerte Probleme haben sich beim FSV Mainz 05 bislang nicht aufgetan. Die Mainzer Erstligafußballer werden physisch topfit und als eine gewachsene Gemeinschaft mit hohem Teamgeist ins Rennen gehen, das zeichnet sich ab. Diesen Eindruck vermittelte auch das am Samstag beendete Trainingslager im österreichischen Bad Tatzmannsdorf im Südburgenland.

Eine Stammelf hat es bei Thomas Tuchel noch nie gegeben – und die wird es auch 2012/13 nicht geben. Der 05-Chefcoach wird seine Personalentscheidungen weiterhin Woche für Woche entscheiden: nach aktueller Form, nach dem Matchplan, nach den Stärken und Schwächen des Gegners. Dieser Ansatz gilt auch für die jeweilige Grundordnung.

Wie sieht die Spielweise aus?

Bleibt als offene Frage: Mit welcher grundsätzlichen Spielweise werden die 05er in der kommenden Saison zum Erfolg kommen? Die meisten der taktischen und spielerischen Prinzipien aus der Vorsaison werden erhalten bleiben und in vielen Details zu verbessern sein. Das ist diesem Kader zuzutrauen. Gegen den Ball, auch das ist eine seriöse Prognose, werden die Mainzer ein unangenehmer Gegner sein mit hoher Lauf- und Kampfbereitschaft, mit Raumverengung, mit Pressing und Gegenpressing, mit Überzahlaktionen, mit intelligenter Balleroberung.

Auch die schnelle offensive Umschaltung wird funktionieren, dafür bietet der Kader die entsprechenden flinken Umschaltspieler an. Im Ballbesitz haben die Profis nicht nur in den Tagen von Bad Tatzmannsdorf eine sehr gute Qualität offenbart, präzise Flachpasskombinationen, viel Direktspiel, automatisierte Laufwege und Passschemata. Die technische Qualität dieses Kaders steht zudem auf einer breiten Basis, da fällt kaum ein Spieler ab. Die Neuzugänge Junior Diaz und Chinedu Ede schon gar nicht, aber auch nicht die aus der Regionalligaelf kommenden Shawn Parker und Benedikt Saller.

Tore entscheiden Spiele

Entschieden werden Spiele in der letzten Konsequenz über Tore. Die Kugel muss ins Netz. Wie auch immer. Das geht über eine besondere individuelle Qualität. Oder über eine offensive Strategie, die immer wieder Spieler im Strafraum in eine hervorragende Abschlusssituation bringt. Da gab es in Mainz in der Ära Tuchel mal einen André Schürrle, der mit seiner überragenden Dynamik und Technik loszog und "einfache" Tore schoss. In der Vorsaison bewahrte Mohamed Zidan mit seiner Befähigung beim letzten Kontakt vor dem gegnerischen Kasten die Mainzer in der Rückrunde vor ärgeren Abstiegsproblemen.

Eine ähnliche besondere Qualität ist im Moment nicht gesichert auszumachen in Mainz. Das will nichts heißen. Das soll nur andeuten: Die ganz hohen Torquoten hatten Adam Szalai, Maxim Choupo-Moting, Anthony Ujah, Nicolai Müller oder Andreas Ivanschitz bislang nicht am Bruchweg. Das kann kommen in dieser Saison. In diesem Moment jedoch ist der klassische Toremacher noch ein unbeschriebenes Blatt.

Wenn der Gegner Initiative zeigt, dann werden die 05er über eine schnelle offensive Umschaltung immer zu Tormöglichkeiten kommen. Im 4-2-3-1. Aber auch im 4-3-1-2 mit der Raute im Mittelfeld. Die 05-Trainer sprechen da von einer Konterrautenvariante, die schon seit eineinhalb Jahren gut funktioniert, insbesondere auswärts.

Drei vordere Anspielpunkte

Enge Blockstellung gegen den Ball, Balleroberung – und dann sind vorne in geöffneten Räumen mit wenigen und einfachen Pässen im Zentrum ein Zehner und vorne zwei Spitzen zügig zu erreichen.

Noch nicht gelöst ist das Problem, wenn der Gegner in einer engen Blockstellung den Mainzern die Initiative überlässt. Dann passen sich die 05er gerne die Füße wund, und jede Torchance muss mühsam herauskombiniert werden. Und dann wird jeder Pass zu einer potenziellen Fehlerquelle, die den verschanzt lauernden Gegner in Kontersituationen bringt, zumindest bringen kann. Da spielt dann oft viel Aufwand mit wenig Ertrag gegen wenig Aufwand mit siegbringendem Ertrag.

Was passiert mit der Raute?

Die Eindrücke aus dem Trainingslager besagen: Mit der Raute waren die 05er gegen einen defensiv orientierten Gegner relativ torungefährlich und darüber hinaus auch noch konteranfällig. Die Ballbesitzraute, sagen die Trainer, ist in Offensive und Defensive tatsächlich schwieriger zu spielen. Da gibt es zwei Möglichkeiten: Entweder man lässt diese in der Sommervorbereitung fleißig trainierte und in den Testspielen überwiegend favorisierte Variante fallen – oder die Abläufe lassen sich bis zum Saisonstart noch entscheidend verbessern. Das ist die Aufgabe.

Der Umschaltzehner

Die Konterraute braucht einen klassischen Umschaltzehner, der stark ist in der Ballannahme und Ballmitnahme, der ein guter Tempodribbler ist und in hohem Tempo beim letzten Pass den Überblick behält oder selbst zum Abschluss kommt. Das können Maxim Choupo-Moting, Chinedu Ede, sicher auch Andreas Ivanschitz oder Nicolai Müller. Diese Spieler eignen sich auch für den Zehner im 4-2-3-1, der dann eher in enger Anbindung an den Mittelstürmer als Halbstürmer fungiert.

Der Ballbesitzzehner

Die Ballbesitzraute braucht eher den klassischen Spielmacher. Wenn der Gegner massiert das Zentrum zustellt, dann muss dieser Zehner stark sein im Freilaufverhalten, in der Ballhaltung, er muss ein Gefühl für Tempovariationen und er muss auch aus dem Stand mit hoher Kreativität Passwege finden. Diesen Zehner hat Tuchel nicht im Repertoire. Klar ist: Aussuchen kann man sich die jeweilige Spielsituation definitiv nicht. Der Gegner macht, was er will. Reinhard Rehberg