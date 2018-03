Mainz 05 in Metz: Risse und Ede stark beim 0:0

Die Belastung war hoch, die Ausbeute gering. Der FSV Mainz 05 hat sich vor der Abreise ins Trainingslager nach Bad Tatzmannsdorf am Donnerstagabend in einer kurzfristig vereinbarten Testspieleinheit mit 0:0 vom französischen Zweitligisten FC Metz getrennt.

Thomas Tuchel sah zwar dominante 05er, aber keine Tore. Foto: Bernd Eßling

Das Kuriose an dieser Partie in Lothringen: Die Begegnung ging über dreimal 45 Minuten. Doch auch die reichlich verlängerte Spielzeit reichte nicht aus, um ein Tor zu schießen. Die 05er hatten zwar jede Menge Gelegenheiten dazu, brachten in der dominant geführten Partie jedoch den Ball nicht über die Linie.

Thomas Tuchel schickte in Metz seinen kompletten Kader an den Start, ließ die meisten seiner Profis gut eine Stunde lang durchspielen. Augenfällig dabei das Debüt von Chinedu Ede, der in der zweiten Halbzeit auf der Zehn in der Mittelfeldraute spielte. Der Ex-Berliner wirkte ballsicher, forderte viele Bälle und verteilte. Ede hinterließ ebenso wie Junior Diaz einen guten Eindruck. Der zweite 05-Neuzugang spielte linker Verteidiger, gewann die meisten seiner Zweikämpfe und agierte oft offensiv. Marcel Risse feierte gestern Abend ein Comeback im Mainzer Angriff. Der lange verletzte Offensivspieler war auffällig und hatte etliche Chancen, die er jedoch ebenso vergab wie Andreas Ivanschitz, Anthony Ujah oder Nicolai Müller.

Heute fliegen die 05er nach Österreich und beziehen Quartier in Bad Tatzmannsdorf, wo am Samstagmorgen die erste Trainingseinheit stattfindet. jös