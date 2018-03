Mainz 05: Ballbesitz ohne Abschlüsse bleibt eine Falle

Nach dem müden 1:1 gegen Austria Wien tritt der FSV Mainz 05 am Mittwochabend beim ungarischen Erstligisten Szombathely Hardas an. Es ist das letzte Testspiel im Trainingslager.

Bad Tatzmannsdorf – An diesem Mittwoch bestreiten die Bundesligafußballer des FSV Mainz 05 im Rahmen ihres zehntägigen Sommertrainingslagers im Bad Tatzmannsdorf ihr zweites und letztes Testspiel.

Nach dem müden 1:1 am Montagabend gegen Austria Wien tritt das Team von Trainer Thomas Tuchel heute Abend (19 Uhr) beim ungarischen Erstligisten Szombathely Hardas an. Die Stadt Szombathely liegt etwa 40 Kilometer entfernt von Bad Tatzmannsdorf.

Die Mannschaft von Coach Tamas Artner hat die vergangene Saison als Tabellenachter abgeschlossen. Zum Start in die Spielzeit 2012/13 gewann Hardas am vergangenen Samstag das Heimspiel gegen Egri FC mit 4:2. 1860-Torwart-Methusalem Gabor Kiraly kommt von diesem Klub, bei dem auch schon der einstige Eintracht-Star Lajos Detari Trainer war.

Diskusstar Robert Fazekas

Der bekannteste Sportler aus dieser Stadt ist Robert Fazekas. Der Diskuswerfer, der 2002 Europameister und 2003 Vize-Weltmeister war und der wegen einer verweigerten Dopingprobe die Olympische Goldmedaille von 2004 aberkannt bekommen hat. Kurz vor London 2012 wurde Fazekas wegen eines Stanozol-Befundes aus dem Olympiateam geworfen.

Überragende Erkenntnisse darf man sich auch von dem Auftritt in Szombathely nicht erwarten von den 05-Profis. Dafür ist das Training im Südburgenland zu intensiv. Die Spieler sind geschlaucht. Körperlich und mental. Der Chefcoach macht täglich Druck. Eine derartige Spannung, wie sie Thomas Tuchel in jeder einzelnen Übungseinheit von der ersten bis zur letzten Minute erzeugt und an die sich sämtliche Spieler bereitwillig anpassen, dürften nicht viele Trainer auf den Rasen bekommen.

Da ist neben Konzentration, Willenskraft und Begeisterung auch Stressfestigkeit gefragt. Es gibt Spielformen, die coacht Tuchel unbarmherzig, laut, anspruchsvoll bis ins Detail, mal lobend, mal ätzend kritisch. Der Mainzer Fußballlehrer sieht alles und kommentiert fast alles. Und was ihm gerade nicht gefällt, das muss raus. Da wird es auch persönlich. Nie beleidigend, aber immer extrem fordernd. Wer da nur ein paar Sekunden an Aufmerksamkeit und Spannung verliert, dem klingelt diese Nachlässigkeit umgehend in den Ohren.

Spielformen auf hohem Niveau

Die Spielformen auf kleinen Feldern mit unterschiedlichsten Regeln haben in der Intensität, in Tempo und Dynamik, in Technik und Taktik, in der Aggressivität ein für Mainzer Verhältnisse noch nie gesehenes Niveau. Auf einer sehr breiten Basis im Kader. Da feuern die Spieler serienweise Direktpasskombinationen mit guten Abschlussquoten raus. In einem Trainingsspiel 10 gegen 10 auf dem Kunstrasen auf zwei Tore, die jeweils auf der 16-Meter-Linie aufgestellt waren (bei spät aufgelösten Angriffen über die Seiten durfte ein Team auch noch das Tor auf der Grundlinie bespielen), war ein höllisches Feuer in den Aktionen. Pressing und Gegenpressing, Sprints rauf und runter, Spielwitz und Tore. Unter einer detailversessenen Beschallung durch den Trainer. Das ist auch Stresstraining. Wem da die Überzeugung flöten geht, der bricht weg.

Beim Test in Wien gegen die Austria coachte Tuchel gut eine Stunde im Stil eines Taktikfeldmarschalls. Im Mittelpunkt standen die Verteidiger Zdenek Pospech und Junior Diaz sowie der Mittelfeldachter Benedikt Saller. Viel zu früh stürmten die Außenverteidiger in die Angriffspositionen, und wenn sich dann der junge Saller im Rücken keine gute Stellung im Raum verschaffte, dann waren die 05er extrem anfällig für Konter. Gerade im Rautensystem ist dann der alleinige Sechser im Mittelfeld nicht mehr in der Lage, die gefährlichen Zonen zu schließen.

Dafür taugen Testspiele

Genau dafür taugen Testspiele auf dem Höhepunkt einer Vorbereitungsbelastung. Der Trainer sieht die bereits verankerten Gewohnheiten, die bereits automatisierten Abläufe eines müden Spielers. Das hat Aussagekraft.

Schon jetzt zeichnet sich ab, dass diese Mannschaft in Schwierigkeiten kommt, wenn sie in die Ballbesitzfalle tappt. Das Problem ist bekannt aus der Vorsaison. Der Gegner verschanzt sich, verteidigt gut organisiert in einer Blockstellung. Die 05er haben mit vielen Leuten in der Vorwärtsbewegung oft und lange den Ball, sie passen sich technisch ansprechend die Füße wund, kommen selten in die Spitze, haben kaum Torchancen. Und der Gegner staubt nach Mainzer Ballverlusten über flotte Umschaltzüge in geöffnete Räume hinein ab. Das war die Geschichte des schmeichelhaften 1:1 gegen die Austria-Reserve.

Auf den Punkt bringen

Dominanz über Ballbesitz macht mit dem Gegner etwas, sagt Thomas Tuchel. Aber mit der Ballbesitzmannschaft auch – wenn die Erfolgserlebnisse, sprich Torabschlüsse ausbleiben. Dann geht manchmal schleichend die Überzeugung flöten. Erst recht, wenn der Gegner mal mit viel weniger Aufwand in Führung gegangen ist. Das ist die Aufgabe bis zum Saisonstart: Die 05er müssen ihr technisch immer besser werdendes Spiel noch auf den Punkt bringen. Pressingdominanz und schnelle offensive Umschaltung, auch das kann eine Lösung sein. Reinhard Rehberg