Mainz 05: Adam Szalai spielt den Stimmungstöter

Der DFB-Pokal ist um eine Überraschung reicher: Mainz 05 hat mühelos die zweite Runde erreicht. Das Team setzte sich gegen den SV Roßbach/Verscheid mit 4:0 (2:0) durch.

Koblenz – Der DFB-Pokal ist um eine Überraschung reicher: Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05 hat mühelos die zweite Runde erreicht.

Im Koblenzer Oberwerth-Stadion setzte sich die Mannschaft von Trainer Thomas Tuchel gestern Abend im letzten Sonntagsspiel der ersten Hauptrunde gegen den Oberligisten SV Roßbach/Verscheid mit 4:0 (2:0) durch.

Noch ehe bei den 3100 Zuschauern so etwas wie Pokalfeeling aufkommen konnte, gab Adam Szalai den Stimmungstöter. Der Mainzer Stürmer köpfte den Ball nach einer Ecke von Andreas Ivanschitz, die ein Roßbacher Verteidiger verlängert hatte, zum 1:0 ins Netz. Da waren noch nicht einmal fünf Minuten gespielt – und relativ schnell war klar, dass der Gegner nicht das Zeug haben würde, sich in die Liste der unterklassigen Profiklubbezwinger einzutragen.

Der Gegner hielt sich zurück

Gegen die ausgesprochen zurückhaltend agierenden Roßbacher, die mit zunehmender Spieldauer in der ersten Halbzeit immer tiefer standen und offenbar nur auf den einen Konter warteten (der aber nicht zustandekam), mussten sich die 05er nach der frühen Führung kein Bein ausreißen. Geduldig bespielten sie die gegnerische Versammlung vor und im Strafraum der Gastgeber, nicht immer waren die Ansätze clever, selten sonderlich kreativ, aber dennoch oft genug gefährlich.

Manchmal auch mit gegnerischer Unterstützung. So prüfte der Roßbacher Innenverteidiger Martin Schönke nach einem Kopfballduell mit Szalai seinen eigenen Keeper; Stefan Linnig lenkte den Ball zur Ecke (16.). In der 21. Minute blockte Eike Mund einen Distanzschuss von Maxim Choupo-Moting zur Ecke, und die gestern bevorzugte Variante – Andreas Ivanschitz spielt hoch auf den kurzen Pfosten, Jan Kirchhoff verlängert, hinten lauern einschussbereite 05er – funktionierte mehrmals ganz ordentlich. In diesem Fall verpasste Nikolce Noveski nur knapp.

Ivanschitz verfehlte das Tor mit einem Distanzschuss nur knapp (30.), Nicolai Müller erging es mit einem Schrägschuss nicht anders (31.). Zwei Minuten später scheiterte Szalai nach Ivanschitz-Pass an Torwart Linnig.

Eine der sehenswertesten Aktionen der insgesamt für ein als "Pokalfight" angedachtes Duell reichlich langweiligen Partie hatte erneut der Ungar. Ein Zuspiel von Choupo-Moting nahm er im Strafraum an, düpierte zwei Verteidiger und schoss den Ball flach ins lange rechte Eck zum 2:0 (43.). Keine 60 Sekunden später traf Szalai nach einer ähnlichen Szene den Pfosten.

Nach dem Seitenwechsel gab es in der nicht minder einseitig verlaufenden Partie noch vier bemerkenswerte Szenen. Erstens: Das 3:0 durch Julian Baumgartlinger, einen Flachschuss aus 17 Metern ins linke Eck (47.). Zweitens: Das 4:0 durch Choupo-Moting, der den Ball mit dem langen Bein über den rechten Innenpfosten ins Tor beförderte (62.). Drittens: Die Einwechslung von Marcel Risse, der damit sein erstes Pflichtspiel nach zehnmonatiger Verletzung bestritt und vom Mainzer Fanblock mit viel Jubel empfangen wurde. Viertens: Den erstmals in der 52. Minute und dann zum Spielschluss noch einmal einsetzenden Regen, der in der Hitze der Koblenzer Nacht etwas Abkühlung verschaffte.

"Wir waren sehr aggressiv, haben keine Torchance zugelassen, immer wieder sehr schnell kombiniert", hielt Andreas Ivanschitz hinterher fest. "Ich würde sagen: Das war mehr als souverän." Das Scheitern etlicher Bundesligisten am Nachmittag hatte der Österreicher selbstverständlich wahrgenommen. "Überraschungen gibt es ja jedes Jahr", sagte er. "Ich bin froh, dass es uns nicht getroffen hat. Wir haben den Gegner von der ersten Sekunde an total ernstgenommen und den Klassenunterschied in allen Belangen klargemacht und konsequent durchgezogen."

Oberligist war zufrieden

Und die Roßbacher? "Wir müssen sehen, dass wir heute gegen einen Bundesligisten gespielt haben", konstatierte Innenverteidiger Eike Mund. "Wir sind eben nur ein Oberligist. Da liegen einige Ligen dazwischen, wie man weiß. Und dann muss man eben akzeptieren, dass die Dominanz des Gegner so groß ist. Das Ergebnis hätte schlimmer ausfallen können, von daher sind wir zufrieden." Peter H. Eisenhuth