Mainz 05: Überraschender Härtetest vor dem Reisetag

Am Abend vor der Abreise ins Trainingslager im Burgenland bestreitet Mainz 05 überraschend noch ein internationales Freundschaftsspiel. Der FSV hat für Donnerstagabend kurzfristig eine Partie in Frankreich beim FC Metz vereinbart.

Thomas Tuchel gibt Neuzugang Chinedu Ede den ersten Einsatz.

Mainz – Am Abend vor der Abreise ins Trainingslager im Burgenland bestreitet der FSV Mainz 05 überraschend noch ein internationales Freundschaftsspiel.

Der Bundesligist hat für Donnerstagabend kurzfristig eine Partie in Frankreich beim FC Metz (18 Uhr im Stade Saint-Symphorien, Karten gibt's an der Tageskasse für fünf Euro) vereinbart. "Unser Trainer wollte vor dem Reisetag noch einmal einen ordentlichen Belastungstest", sagt 05-Teammanager Axel Schuster. Auch im Hinblick darauf, dass der nächste Test gegen einen hochklassigen Gegner erst am Montag im Trainingslager gegen den österreichischen Bundesligisten Austria Wien erfolgt. "Auf die Schnelle einen Gegner zu finden, war nicht so einfach, aber glücklicherweise hat es in Metz geklappt", so Schuster. Der Spielort ist allerdings gut 200 Kilometer von Mainz entfernt.

05-Trainer Thomas Tuchel hatte genaue Vorstellungen vom Ablauf dieser Begegnung. "Thomas hätte am liebsten 4 x 30 Minuten gespielt, um den meisten unserer Spieler noch einmal mehr Spielzeit zu geben. Doch das war nicht möglich." Der FC Metz, der über eine eigene Nachwuchsakademie verfügt und deshalb genügend Fußballer dabei hat, um viel zu wechseln, ließ sich nun auf eine Sonderform ein: Die Partie wird über 3 x 45 Minuten gespielt. Für den FCM ist dies zugleich der letzte Test vor der neuen Spielzeit. Die Lothringer sind als 18. der zweiten französischen Liga sportlich abgestiegen, werden jedoch nach jetzigem Stand in der Klasse bleiben, weil das Team aus Le Mans wegen finanzieller Probleme in Liga drei abgestuft wird.

Tuchel möchte etliche seiner Profis über insgesamt 70 Minuten ins Rennen schicken. Das wird dann einer harter Tag für die 05er vor der Fahrt nach Bad Tatzmannsdorf, denn vor dem Ausflug nach Metz steht noch eine Trainingseinheit am Bruchweg auf dem Programm. Der 05-Trainer wusste am Mittwoch noch nicht genau, ob er alle 25 derzeit zur Verfügung stehenden Spieler mit nach Lothringen nehmen soll. Auf alle Fälle fahren jedoch diese 25 plus drei Torhüter am Freitag nach Österreich.

"Eigentlich wollten wir zwei Mannschaften stellen, aber der Trainer plant noch wie er das Team für diese 135 Minuten besetzen will", sagt Schuster.