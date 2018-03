Konkurrenzkampf der 05-Torhüter ist entschieden

Die Torhüterfrage beim FSV Mainz 05 ist entschieden. Das wird zwar keiner laut sagen, schon gar nicht Thomas Tuchel. Aber die Faktenlage ist eindeutig. Mit rhetorischer Akrobatik hält der Cheftrainer das Rennen öffentlich weiter offen. Aber Christian Wetklo steht seit dem ersten Tag der Vorbereitung ununterbrochen in jeder Trainingseinheit auf dem Feld. Und Heinz Müller, mehr oder weniger unsichtbar in diesem Sommercamp in Bad Tatzmannsdorf, muss sich noch immer mit wenig belastenden Reha-Maßnahmen begnügen.

Christian Wetklo strotzt im Training vor Stärke, Überzeugung und gelebtem Selbstvertrauen. Da kann sich Loris Karius nur ducken. Foto: Eva Willwacher

Wenn man konstatiert, dass die beiden 05-Keeper vom Potenzial her mit unterschiedlichen Spezialstärken auf einer Höhe sind, dann würden Tuchel in diesem Moment schlicht und einfach die Argumente fehlen, wollte er Müller noch immer gleichberechtigt mit Wetklo auf die Startrampe setzen. Klar, Wetklo kann sich bis zum ersten Pflichtspiel noch verletzen. Doch es geht nicht um Eventualitäten – der 32-Jährige ist die Nummer eins.

Heinz Müllers Adduktorenzerrung

Heinz Müller hatte sich gleich im ersten Testspiel in Koblenz eine schmerzhafte Schienbeinprellung eingehandelt. Kurze Trainingspause. In der letzten Trainingseinheit vor dem Zwischenurlaub ereilte den 34-Jährigen eine Adduktorenzerrung. In der Vorbereitungsphase II hat der Routinier gestern erstmals Gras unter den Füßen gespürt. Im Lauftraining mit Reha-Coach Axel Busenkell. Wenn Wetklo verletzungsfrei durchzieht und sich die Kugel nicht ständig selbst ins Tor wirft, dann steht er in der Bundesligavorrunde im Kasten.

Und das weiß der Ruhrpottler auch. Das merkt man ihm deutlich an, in jeder Einheit in der Fußballarena von Bad Tatzmannsdorf. Der Hüne hat von jeher ein sonniges Gemüt. Aber im Südburgenland ist Wetklo auffällig gut gelaunt. Und er strotzt vor Stärke und Überzeugung. Wetklo lebt Selbstvertrauen. Der Konkurrent ist weit weg. Zwei Kurgäste haben sich kürzlich die Mainzer angeschaut bei ihren Übungen. Torwarttrainer Stephan Kuhnert quält Christian Wetklo und den jungen, noch etwas schmalen Loris Karius über Hürden und an Gummibändern. "Wer ist da die Nummer eins bei euch?", fragt einer der beiden Österreicher die Journalisten auf der kleinen Tribüne. Verraten wir nicht, lautet die Antwort. "Ist eh kloar", sagt der Mann, der es an der Bandscheibe hat, lachend. "Der Muskelmann ist kloar der Stammkeeper, bei dem geht's um woas, der will woas, dös sieht man", sagt der Kollege, der Herzprobleme auskuriert, aber trocken festhält, dass es bei all den "typischen Pensionärskrankheiten" erst gefährlich wird, "wenn dir moal gar nix mehr weh duen tut".

Witze im Trainingsbetrieb

Wetklo tut heute schon nichts mehr weh. Er fällt auf. Er hält mehr Bälle, er hält mehr Bälle fest, er ist präsenter, wilder, ehrgeiziger. Und er haut ächzend und prustend einen Spruch nach dem nächsten raus. "Das war gut, sehr gut sogar", spornt Kuhnert den bemühten Karius an. "Wenn das schon gut war, dann muss ich ja nicht mehr viel machen gleich", brüllt Wetklo – und ballert beidbeinig über die fünf Hürden hinweg, als würden da Bierbüchsen stehen. "Die Sprünge sind gut vom Loris", schreit Kuhnert. Das soll den Älteren ärgern. "Die Sprünge sind gut", kaspert Wetklo zurück. "Nur mit dem Halten klappt's noch nicht!" Alle schütteln sich vor Lachen.

Dann lässt Karius ein Spannstoßgeschoss von Kuhnert abprallen. "Macht nix", ruft Wetklo aus sicherer Entfernung in der prallen Sonne. "Der Ball ist 40 Grad heiß, den kannste nicht festhalten!"

Dann wendet sich Wetklo mitten im Übungsbetrieb den Journalisten zu. "Ich sag zu Kuhni immer vor Spielen, mein Ziel ist es heute, weniger als drei Dinger zu kassieren." Der Spezialtrainer antworte dann immer gelassen, so Wetklo: "Du bist gut drauf, das trau ich dir zu, das kannste packen!"

Prächtige Stimmung da unten auf dem Rasen. Während Heinz Müller mit Aufbautraining beginnt. Das ist Pech. Dieser "Konkurrenzkampf" ist entschieden.

Reinhard Rehberg