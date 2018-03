Kein Einsatz beim HSV: Radoslav Zabavnik

Vom zweiten Rückrundenspieltag an stand Radoslav Zabavnik immer in der Elf des FSV Mainz 05. Im letzten Auswärtsspiel der Saison muss der Bundesligist nun ohne den Linksverteidiger auskommen. Die Knöchelverletzung des Slowaken lässt keinen Einsatz zu.

Foto: Bernd Eßling

Zabavnik habe einen lädierten Kapselapparat am Sprunggelenk, hieß es gestern am Bruchweg. Wer nun in der Partie beim Hamburger SV am Samstag die Position in der Viererkette übernimmt, darüber lässt sich trefflich spekulieren. Thomas Tuchel jedenfalls wollte sich gestern (wen wundert's) nicht festlegen. Niko Bungert, Marco Caligiuri und Malik Fathi seien Kandidaten, sagte der Trainer. Tuchel kann ansonsten in Hamburg seine beste Formation aufbieten; die jedoch sei abhängig davon, was die Gegneranalyse ergebe. jös