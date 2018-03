Junior Diaz will sich bei Mainz 05 einen Namen machen

05-Neuzugang Junior Diaz vermittelt den Eindruck, dass ihm das, was er gerade tut, Spaß macht. Die knallharte Schufterei auf dem Trainingsrasen der Fußballarena in Bad Tatzmannsdorf vermag ihm selten das Lachen aus dem Gesicht zu wischen.

Junior Diaz scheut keinen Zweikampf. Austria-Stürmer Roman Kienast (r.) stellte nicht nur den 05-Linksverteidiger vor Probleme. Foto: Eva Willwacher

Bad Tatzmannsdorf – Der junge Mann vermittelt den Eindruck, dass ihm das, was er gerade tut, Spaß macht.

Ein Moment der Erschöpfung: Junior Diaz quält sich, um physisch auf den Level der 05-Profis zu kommen. Foto: Eva Willwacher

Die knallharte Schufterei auf dem Trainingsrasen der Fußballarena in Bad Tatzmannsdorf vermag ihm selten das Lachen aus dem Gesicht zu wischen. Und auch die Medienrunde im Mannschaftshotel absolviert er mit einem verschmitzen Ausdruck in der Mimik, aber dennoch ernsthaft und aufmerksam. Junior Diaz, 28-jähriger Linksverteidiger des FSV Mainz 05, einer von zwei Neuzugängen des Bundesligisten, vermischt im Vorbereitungsstress im Burgenland mittelamerikanische Lockerheit mit konkretem Ehrgeiz.

Quälen für die Konstanz

"Ich bin nicht gekommen, um hier einfach nur Bundesliga zu spielen", beteuert der Mann aus Costa Rica, "Das ist hier für mich eine Herausforderung. Eine optimale Gelegenheit meine Idee zu verwirklichen. Ich möchte mir in Deutschland einen Namen machen."

Dafür muss sich der vom polnischen Erstligisten Wisla Krakau nach Mainz gewechselte Abwehrspieler jedoch im Augenblick noch mehr quälen als die meisten seiner neuen Kollegen. "Ich bin zwar jetzt physisch wesentlich besser dabei als vor zwei Wochen", erklärt der 05-Profi in gutem Englisch. "Das Tempo in unserem Training ist doch sehr hoch. Meine Mitspieler haben alle eine enorme Kondition, sind technisch stark und intelligent als Fußballer. Sie sind in der Lage, dies alles in jedem einzelnen Training auf den Platz zu bringen und auf einem konstanten Level zu arbeiten. Diese Konstanz habe ich nicht." Noch nicht. "Ich kann nur sagen, dass ich alles dafür tue und jeden Tag mehr dahin komme. Ich arbeite hart, um bald dieselbe Dynamik wie die anderen zu haben."

Gegen die Wiener Austria spielte Junior Diaz 60 Minuten lang. Der Neuzugang hatte gute Szenen, verteidigte hoch, war aggressiv im Zweikampf, hatte aber häufig noch gewisse Probleme mit seinem Positionsspiel. Doch Diaz hat ein Auge für die Mitspieler, drängt gerne und häufig über den linken Flügel in die Offensive, ist technisch auf der Höhe mit gutem Passspiel. Die Grundvoraussetzungen bringt der 28-Jährige mit.

"Für mich ist das Training sehr wichtig", sagt er. "Ich beginne mich taktisch mehr und mehr einzufinden." Thomas Tuchel coacht Diaz intensiv. Ob im Testspiel oder auf dem Trainingsrasen. Wenn er mal nichts versteht, wendet sich Diaz an Elkin Soto, der auf spanisch erklärt und übersetzt.

Zweimal Meister mit Wisla Krakau

"Mein Vorteil ist, dass ich eine gewisse Erfahrung habe, was die verschiedenen taktischen Abläufe angeht", betont er. "Ich habe mit verschiedenen Trainern gearbeitet und versuche das hier umzusetzen."Je schneller er die Prinzipien des Mainzer Spiels verstehe, so der Zugang, "desto mehr Optionen habe ich in die Startelf zu kommen. Ich arbeite daran."

Zweimal ist Junior Diaz mit Wisla Krakau polnischer Meister geworden. Aus San Jose in Costa Rica wechselte der Abwehrspieler nach Polen, ging dann für kurze zeit zum FC Brügge, bis ihn die Krakauer zurückholten. "Bei einem Spitzenklub wie Wisla, gegen den die Gegner meist defensiv auftreten, war es oft wichtig, auf meiner Position mit nach vorne zu gehen. Ich mag aber auch die Attacke. Die Mischung muss stimmen." Obwohl der Linksverteidiger körperlich eher wie ein Hemd mit dünnen Beinen wirkt, scheut der schnelle Mittelamerikaner keinen krachenden Zweikampf. "In Mainz wird aggressiv und hoch verteidigt. Das dürfte kein Problem sein für mich", sagt der Nationalspieler, der schon 50 Mal das Trikot seines Landes getragen hat.

Und in den Jahren in Europa hat sich Junior Diaz inzwischen auch an das Schlimmste für ihn überhaupt gewöhnt: Winter, Schnee und Frost. "Ich kam im Januar nach Polen. Das war ein richtiger Schock für mich", erinnert er sich. "Die Kälte war fürchterlich. Und als ich vor die Tür ging, habe ich nach oben geschaut und da fielen diese kalten Flocken herab. Das war das erste Mal überhaupt in meinem leben, dass ich Schnee gesehen habe." Jörg Schneider