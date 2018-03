Im Kader das fünfte Rad am Wagen, dennoch Wohlfühleffekt

Stefan Bell, Innenverteidiger beim FSV Mainz 05, hat keine Chance im Kader von Trainer Thomas Tuchel. Anfragen blockt er aber bislang ab.

Ganz gut habe er sich präsentiert im Trainingslager in Bad Tatzmannsdorf, glaubt Stefan Bell. "Aber viel geändert hat sich an meiner Situation trotzdem nicht." Der junge Mann fungiert im Kader des Fußball-Bundesligisten FSV Mainz 05 als Innenverteidiger. Und da stehen vier gestandene Profis vor Stefan Bell: Kapitän Nikolce Noveski, der ewig zuverlässige 100-Prozent-Stopper Niko Bungert, das Edeltalent Jan Kirchhoff und der erfahrene Führungskopf Bo Svensson.

Wollte Bell an Nummer fünf am Spieltag auch nur mal den Sprung auf die Ersatzbank schaffen, müssten schon zwei aus diesem Premiumquartett gleichzeitig verletzt oder gesperrt sein. "Ich muss jetzt erst noch mal mit dem Trainer sprechen", sagt der Mann aus der Eifel, der 2009 gemeinsam mit André Schürrle und Jan Kirchhoff mit den 05-A-Junioren Deutscher Meister war. "Was ist das Beste für beide Seiten? Ich weiß es noch nicht."

Grundsätzlich habe er wenig Lust, schon wieder den Verein zu wechseln. Bell war 2010/11 schon mal Stammspieler beim Zweitligisten TSV 1860 München. Das folgende halbe Jahr beim Zweitligisten Eintracht Frankfurt waren verlorene sechs Monate. Keine Chance, nur zwei Einsätze. Nach der Rückkehr an den Bruchweg war der Leihspieler in der vergangenen Rückrunde verletzt.

"Klar, bei 1860, das war schon etwas anderes", bekennt Bell. "Wenn man Stammspieler ist, wenn man gebraucht wird, da hat man schon ein besseres Gefühl." Als Jungprofi sei es aber nicht schlecht, auch mal beide Seiten des Geschäfts kennenzulernen. "Man lernt immer etwas dazu. Auch in dieser Situation in Mainz. Und dazu kommt, dass ich mich hier einfach wohl fühle."

Er habe nach seiner Verletzung jetzt zunächst mal wieder sportlich den Anschluss finden wollen. "Deshalb habe ich mir über einen Wechsel bis jetzt noch überhaupt keine Gedanken gemacht." Entsprechende Anfragen habe er abgeblockt. "Keine Ahnung, ob da im Moment etwas anliegt", sagt der 21-Jährige, der vor zwei Jahren schon mal zu Inter Mailand hätte wechseln können, nach reiflicher Überlegung aber absagte.

In den Testspielen bekam Bell nur als Außenverteidiger Einsatzzeiten. Immerhin, könnte man sagen. Sonderlich gut gelaufen ist das nicht. "Es ist aber gut, flexibler zu werden", erklärt das Talent. "Auf welcher Position ich spiele, das ist egal. Dass ich hier als Verteidiger eine Chance habe, das ist natürlich unwahrscheinlich. Das sing genug andere da." Im Moment sind zwar Radoslav Zabavnik und Zdenek Pospech verletzt. Not besteht dennoch keine. Zumal Marco Caligiuri, der Allrounder, immer in der Lostrommel ist, gleich wer auch immer gerade mal fehlen mag. Wäre Bell ein Linksfuß, da herrscht Mangel im Mainzer Kader nach dem Abgang von Malik Fathi, würde die Sache vielleicht etwas anders aussehen.

Noch schlechter stellt sich die Situation für Petar Sliskovic dar. Der Mittelstürmer, der ebenfalls zum Juniorenmeisterkader von 2009 zählte, kam in den jüngsten Testspielen nicht mal mehr zum Einsatz. Obwohl es hinter Adam Szalai keinen zweiten klassischen Mittelstürmer gibt im Kader.

Auch Sliskovic nutzt hartnäckig die Chance, sich in dem hoch qualifizierten Training in Mainz weiterzuentwickeln. Als Leihspieler beim FC St. Pauli bekam er in der Vorsaison gar keine Bewährungschance. Die Erfahrung, dass diese Ausleihwechsel auch dramatisch daneben gehen können, sitzt tief. Der FSV Frankfurt hätte Sliskovic gerne verpflichtet. Der junge Stürmer lehnte ab.

Die Mainzer Regionalligaamateure, das hat der Saisonauftakt gezeigt, können Verstärkung gebrauchen. Eine tolle Perspektive ist das für Bell und Sliskovic nicht. Insbesondere Bell hat Zweitliganiveau klar nachgewiesen. Da macht ein Jahr in der vierten Liga prinzipiell nicht viel Sinn. Am 31. August endet die Sommertransferperiode. "Ich lasse alles auf mich zukommen", erklärt Bell.

