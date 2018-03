Genug Potenzial für den nächsten Schritt

Mehr Verkäufe als Einkäufe: Thomas Tuchel, Cheftrainer des 1. FSV Mainz 05, will nach wie vor seinen Bundesligakader für die neue Saison verkleinern und wenig neue Spieler holen.

05-Chefcoach Thomas Tuchel (links) will im Hinblick auf die nächste Saison einige Kaderplätze streichen. In den nächsten Tagen werde es konsequente und strenge Personalentscheidungen geben.

Der FSV Mainz 05 steht vor interessanten Monaten in dieser langen Sommerpause im deutschen Profifußball. Thomas Tuchel hat beim gestrigen Trainergespräch am Bruchweg sehr klare Vorstellungen formuliert, wie er sich die Planungen des Bundesligisten für die kommende Saison vorstellt. Danach wird Manager Christian Heidel wohl mehr Arbeit in der Abteilung Verkauf bekommen als im Einkauf.

Aktuell arbeitet der Cheftrainer mit vier Torhütern und 25 Feldspielern. An vier Torwächtern kommt man heute nicht mehr vorbei. 25 Feldspieler sind Tuchel zu viel. "Viel zu viel." Eine künftige Zielzahl will der Mainzer Fußballlehrer öffentlich nicht nennen. Nur: "So knapp wie möglich."

Oben drauf kommen dann noch drei, vier Plätze für Perspektivspieler. Dazu gehören in jedem Fall der im Winter gekommene und in der 05-Regionalligaelf spielende Tobias Schilk sowie der Juniorennationalstürmer Sean Parker von den Amateuren. Eventuell auch Stefan Bell, der nach seiner Rückkehr als Leihspieler bei 1860 München und der Frankfurter Eintracht fast durchgängig verletzt war und deshalb seine Eignung für den Stammkader noch nicht aussagekräftig nachweisen konnte. "Mit Stefan muss ich aber erst noch sprechen", erklärte Tuchel.

Riesenumbruch im Sommer 2011

Nach dem "Riesenumbruch" im vergangenen Sommer hat sich bei Tuchel nun der Gedanke verfestigt, in der Spielzeit 2012/13 darauf aufzubauen, was in dieser Saison gesät worden ist. Wenn sich der 05-Coach nun auf seiner Tafel die Stammkräfte und Alternativen für die einzelnen Positionen anschaut, und wenn er dann noch in Betracht zieht "was ich unter einer homogenen Zusammenstellung einer Mannschaft verstehe", dann kommt Tuchel zu dem Schluss: "Viele Neue brauchen wir nicht. Wenn nicht der ein oder andere, an den wir im Moment nicht denken, geht, dann werden wir sehr wenig machen." Vielleicht werde es sogar genügen, "nur einen oder zwei Neue zu holen". Tuchel: "Das ist mein absoluter Wunsch: Wenig Veränderung, keine Umwälzung."

Ein, zwei Positionen ließen sich verbessern. "Da können wir Qualität zuführen", so Tuchel. Welche Positionen betroffen sind, das blieb offen. Tatsache ist, dass es mit den begrenzten wirtschaftlichen Möglichkeiten von Mainz 05 immer schwieriger wird, auf einzelnen Positionen die Qualität spürbar aufzustocken. Denn wer sportlich eindeutig stärker ist als die ersten 18, 19 Profis des aktuellen Kaders, der kostet dann schon in der Ablöse oder im Gehalt sehr viel Geld. Entdeckungen, Schnapper gibt es immer zu machen auf dem Markt, aber da braucht es dann im Regelfall immer auch günstige oder glückliche Begleitumstände.

Natürlich sei es immer reizvoll, potenzielle Neue zu beobachten. "Was hier ist, das ist Alltag", so Tuchel. "Das Fremde sieht man gerne als verlockender an." Aber wenn man dann diskutiere, was der Beobeachtete wirklich besser könne, dann komme man schnell zu dem Ergebnis: "Das Niveau haben wir doch schon."

Also, die aktuelle Basis am Bruchweg sei gut. "Wir sind auf ein ordentliches Niveau gekommen, wir haben uns gestreckt dafür, aber die Decke haben wir noch nicht erreicht." Tuchel setzt auf personelle und inhaltliche Kontinuität und Weiterentwicklung. "Hier wächst etwas zusammen, wir haben gemeinsam viele Erfahrungen gemacht, nach drei Jahren ist es an der Zeit zu sagen: Stopp! Wir wollen uns verbessern mit denen, die hier sind." Der nächste Schritt sei möglich, in vielen Bereichen. Entsprechende Ideen für Weiterbildungsmaßnahmen habe der Trainerstab schon entwickelt.

Alles brauche seine Zeit. Das habe das Trainerteam bei sämtlichen Neuzugängen vom vergangenen Sommer zu spüren bekommen. Jetzt seien für sehr viele Spieler die Abläufe klar, die Trainingsinhalte bekannt, die Spielprinzipien verinnerlicht, der Teamgeist sei ausgeprägt. Tuchel sieht es nicht ein, jetzt bei etwaigen fünf, sechs Neuzugängen wieder bei null anzufangen, Strukturen zu legen, neue Gruppenprozesse zu steuern. Das kostet Zeit und Energie. Tuchel will nicht wieder alles neu beibringen müssen. "Wir wollen einen draufsetzen. Wir haben genügend Potenzial für den nächsten Schritt und auch viel Luft nach oben."

Mit 18, 19 Feldspielern, die regelmäßig an den Wochenenden im Spielkader standen, sind die 05er ausgekommen in dieser Saison. Wer da nicht dazu gehört, der kann sich jetzt ausrechnen, dass es in den Perspektivgesprächen mit Trainer und Manager ungemütlich wird. "Es wird konsequente und strenge Entscheidungen geben", sagt Tuchel. "Alle sind uns ans Herz gewachsen, alle haben Fortschritte gemacht. Aber ohne Spieleinsätze wird es immer schwerer, Vertrauen aufzubauen, für die Spieler und für uns." Um möglichst allen Spielern Vertrauen, Wertschätzung und Anerkennung geben zu können, brauche es einfach eine "enge Gruppe".

Liste mit den Perspektivlosen

Namen will Tuchel nicht nennen, "bevor ich die Spieler nicht persönlich informiert habe". Dass auf dieser Liste Fabian Schönheim, Deniz Yilmaz, Zoltan Stieber oder auch Anthony Ujah stehen, davon darf man ausgehen. Ob sich dann noch der ein oder andere Spieler, der keine großen Einsatzzeiten bekommen hat in dieser Saison, von sich aus meldet, das weiß man nicht. Malik Fathi (28) könnte ein Kandidat sein. Yunus Malli eher nicht, das erst 19 Jahre alte Talent wird das zweite Jahr in Mainz nutzen wollen, um näher an die Stammkräfte heranzurücken. Reinhard Rehberg