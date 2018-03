Ein flotter Ballkünstler und ein Kraftpaket aus Regionalligakader

Die ersten Neuzugänge in dieser Sommervorbereitung des FSV Mainz 05 waren: Shawn Parker und Benedikt Saller. Wären beide von anderen Klubs gekommen, die Medienaufmerksamkeit wäre eine ganz andere gewesen. Diese beiden Spieler aber stammen aus dem eigenen Regionalligakader des Klubs.

Der doppelte Benedikt Saller im Athletikraum: Der dynamische Mittelfeldspieler ist auch auf dem Rasen ein Kraftpaket. Foto: Eva Willwacher

Aussagekräftig einschätzen konnte man die beiden persönlich und sportlich dennoch nicht. Denn im Kreis der Bundesligafußballer stellt sich zuweilen alles ganz anders dar. Das ist in diesen beiden Fällen nicht anders.

Techniker Shawn Parker (links) brilliert in engen Räumen. Foto: Eva Willwacher

Shawn Parker hat in der vergangenen Regionalligasaison eher selten angedeutet, warum er schon ein Jahr vor dem Ende seiner A-Junioren-Zeit nach oben gezogen worden ist. Im Sommercamp der Profis in Bad Tatzmannsdorf fällt der 19-Jährige überhaupt nicht ab. Im Gegenteil. In den diversen komplexen Spielformen auf engen Feldern, die in einer extrem hohen Intensität ablaufen, weist der Offensivspieler nach, dass ihm sein Schöpfer ganz besondere Talente für den Fußballsport mitgegeben hat: zum Beispiel überragende Physis, Schnelligkeit, Beweglichkeit, Gewandtheit, Technik, Spielverständnis. An Parkers enge Ballführung auch in höchstem Tempo und in knappsten Räumen gegen verteidigende Überzahl reichen noch Elkin Soto, Chinedu Ede und Yunus Malli heran. Mehr sind es wohl nicht. Was noch nichts darüber aussagt, was der junge Kerl dereinst aus seinem prächtigen Potenzial machen wird. Behauptungs- und Durchsetzungswillen, die tägliche Konsequenz über eine lange Strecke der Frühkarriere, diese Komponenten lassen sich nach ein paar Wochen bei den Profis nicht einschätzen. Siehe Yunus Malli. Der war vor exakt einem Jahr im Sommerlager in Flachau schon mal viel weiter war im Profikader als das aktuell der Fall ist.

Onkel schleppt Talent zum Verein

Parkers Vater ist ein in Wiesbaden stationierter US-Amerikaner, der Basketball, American Football und Baseball gespielt hat. Das Talent für den Ball war beim Sohn schon bei der Straßenkickerei zu sehen. "Am Anfang habe ich mich aber gar nicht getraut, zu einem Verein zu gehen", erzählt Parker, der heute noch etwas schüchtern wirkt. Ein Onkel habe ihn dann als Bub zum FC Bierstadt geschleppt. Weiter ging es zum FV Biebrich 02, von dort zum SV Wehen. Und schon im zweiten Jahr als D-Jugendlicher holten Scouts den Stürmer an den Bruchweg. Mit 15 stand er erstmals in einem DFB-Kader. Der drei Jahre jüngere Bruder Devante spielt in der U17 der 05er, er soll nicht minder talentiert sein.

Regionalligaeindrücke, wonach sich Parker nur über drei bis fünf brillante Szenen pro Spiel definiere, bestätigen sich in Bad Tatzmannsdorf nicht. Taktisch hat der 19-Jährige hier schnell gelernt, selbst im Gegenpressing mischt der Techniker inzwischen giftig mit. Mehr Selbstvertrauen, mehr Überzeugung in die eigenen Fähigkeiten würden ihn weiterbringen. Erfahrung und Wettkampfhärte, das muss über Spieleinsätze kommen. Die werden wohl zunächst mal in der Regionalliga angesiedelt sein. Wie lange noch, darüber entscheidet der Spieler selbst.

"Ich will hier hundertprozentig konzentriert sein, das Beste aus mir rausholen und auf den Punkt da sein, wenn ich gebraucht werde", sagt Parker. "Und ich kann hier von allen etwas lernen." Ob da ein schneller Tempodribbler heranwächst für den Sturm oder das offensive Mittelfeld, vielleicht sogar ein Zehner, das wird die Entwicklung zeigen.

Dynamisches Kraftpaket

Benedikt Saller lebt von seiner enormen Physis. Das ist ein vor Dynamik strotzendes Kraftpaket. Ein Zweikampfmonster, das auch Ballsicherheit einbringen kann. Und Schusstechnik. Der 21-Jährige bekommt seine Einsätze in den Testspielen als Mittelfeldspieler. Auch möglich, dass da auf Sicht ein giftiger Offensivverteidiger heranwächst. Auch Saller hatte keine herausragende Regionalligasaison. Den Ruf im Klub, der junge Mann könne mit Lob nicht gut umgehen, kann Thomas Tuchel nicht bestätigen. Der Kämpfer bleibt im Burgenland bescheiden – und er bleibt dran an seiner Entwicklung.

Schon immer habe er in der jeweils höchsten Liga spielen wollen, erzählt der in München geborene Athlet. Vom Heimatverein in Adelshofen ging es nach Fürstenfeldbruck, von dort zur U13 des FC Bayern, irgendwann zur U15 des TSV 1860 München. Und im ersten A-Junioren-Jahr zu Mainz 05. Er habe meistens gespielt bei seinen Mannschaften, erklärt Saller die vielen Wechsel, "aber meistens habe ich dann irgendwann nicht mehr reingepasst". Was auch immer das heißen mag.

"Talent habe ich, ich kann hier mitspielen", sagt Saller. "Der Trainer sagt, ich verlängere Woche für Wochen meinen Vertrag bei den Profis. Damit gehe ich ganz locker um. Mein Ziel ist es, oben zu bleiben, so weiterzumachen." Einsätze in der Bundesliga, das wird noch Zeit brauchen. Aber manchmal geht das bei laufstarken Kampf- und Willenstypen schneller als bei hochtalentierten Ballkünstlern.

Reinhard Rehberg