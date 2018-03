Digitaluhr läuft auf nervenaufreibender Achterbahnfahrt

Hamburger SV: Die Hoffnungen ruhen auf Paolo Guerrero, der nach abgesessener Sperre von acht Wochen gegen die 05er wieder stürmt.

Für diesen Tritt gegen VfB-Torhüter Sven Ulreich an der Eckfahne durfte sich Paolo Guerrero acht Wochen lang vom Team verabschieden.

Foto: dpa

Die Wahrscheinlichkeit, dass der Hamburger SV sein nettes Gimmick auf seiner Internet-Plattform demnächst doch nicht einstellen muss, hat sich dank der jüngsten Punktgewinne deutlich erhöht. Eine ständig mitlaufende Digitaluhr zeigt dort die Bundesligazugehörigkeit des Klubs an, der es bis heute als einziger Verein in Deutschland geschafft hat, seit deren Gründung immer ein Mitglied dieser Liga zu sein.

48 Jahre und 245 Tage, 17 Stunden, 14 Minuten verkündete die Anzeige gestern zum Zeitpunkt der Erfassung dieser Zeilen. Mit dem 1:1 zuletzt in Nürnberg und dem 1:0-Heimsieg gegen Hannover 96 zuvor hat die Mannschaft von Trainer Thorsten Fink zumindest den direkten Abgang in die Zweite Liga vermieden. Bei fünf Punkten Vorsprung auf den Relegationsplatz bei noch zwei ausstehenden Begegnungen sollte das Thema Abstieg eigentlich beendet sein, doch das bis vor wenigen Wochen noch permanent zur Schau getragene Selbstbewusstsein ist leicht angeknackst. Fink und seine Profis hoffen und bangen, dass ihnen am Samstag (15.30 Uhr) gegen den FSV Mainz 05 zu Hause der rettende Punktgewinn gelingt, damit es am abschließenden Spieltag (Auswärtsspiel beim FC Augsburg) nicht doch noch zu einem nervenaufreibenden Finale kommt. Mindestens ein Punkt gegen die 05er. So lautet der Plan, um damit eine Saison auf den letzten Drücker glimpflich zu beenden. Eine Spielzeit, die geprägt war von Selbstüberschätzung, von einer Vielzahl hausgemachter Probleme, Fehlern und Schieflagen.

"Ich warne davor, zu glauben, man sei schon durch. Köln kann gewinnen, und wir können das Heimspiel verlieren", sagt Fink. "Es muss auch kein Vorteil sein, dass Mainz den Klassenerhalt bereits geschafft hat. Die Mainzer können jetzt frei aufspielen, haben nichts zu verlieren. Wir lassen uns auf diese Überlegungen nicht ein und konzentrieren uns auf unser Spiel. Wir wollen das letzte Heimspiel überzeugen und einen Sieg mit unseren Fans feiern."

Ein Teil dieser Hoffnungen gründen sich im Comeback von Paolo Guerrero. Der Stürmer (sechs Treffer) hat seine Sperre von acht Spielen, die er sich für einen Tritt gegen Sven Ulreich, den Torhüter des VfB Stuttgart, eingehandelt hatte, abgebrummt. Guerrero ist gegen die 05er für die Startelf fest eingeplant und soll zusammen mit Marcus Berg für die entscheiden Tore sorgen.

"Es war eine schwere Zeit für mich. Mir fehlte der Wettkampf, das Adrenalin, und ich war traurig, dem Team nicht helfen zu können", betont der 28-Jährige. "Wir waren mitten im Abstiegskampf. Jetzt sind wir in einer besseren Position. Die Jungs haben gute Arbeit geleistet, aber die Saison ist noch nicht vorbei.

Diese Runde sei wie eine Achterbahnfahrt gewesen. "Es ging hoch und runter. Wir haben uns jetzt wieder gefangen. Es wäre gut, wenn am Samstag der Kampf vorbei wäre", sagt der Peruaner. "Auch in schwierigen Zeiten habe ich nicht geglaubt, dass wir es nicht schaffen könnten. Jetzt liegt es an uns, den Klassenverbleib endgültig zu sichern." jös