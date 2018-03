Der 05-Kader lebt – auch ohne eine Klopperei

An diesem Samstag beenden die Bundesligafußballer des FSV Mainz 05 ihr Sommertrainingslager im österreichischen Bad Tatzmannsdorf. Um 18.30 Uhr fliegt der Mainzer Tross von Graz aus wieder nach Hause. Mit einem Fazit tat sich der Trainer schwer. "Dafür gibt es keine spektakuläre Hauptüberschrift", erklärte Thomas Tuchel. "Das ist alles ein Prozess. Und diese Woche gehört dazu." Wenn es eine Schlagzeile gebe, dann: "Weiterentwicklung. Das ist das Thema in diesem Jahr."

Mitdenken, immer wach sein und aufmerksam bleiben, das fordert Thomas Tuchel von seinen Spielern in jeder Trainingseinheit. Der 05-Coach sorgte für eine extrem hohe Anspannung in den Tagen von Bad Tatzmannsdorf, das war teilweise schon Stresstraining. Foto: Eva Willwacher

Für die Journalisten, vermutete Tuchel gut gelaunt, seien diese Tage im südlichen Burgenland sicher "stinklangweilig" gewesen. "Es gab keine Skandale. Und alle haben gut trainiert." Zwei Verletzte, da gab es schon Sommercamps mit einer schlimmeren Ausfallquote.

Zabavnik und Pospech verletzt

Radoslav Zabavnik wird mit seinem Muskelfaserriss zwei Wochen pausieren müssen, Zdenek Pospech mit einer leichteren Adduktorenzerrung ein paar Tage (der Tscheche absolvierte am Freitagmorgen schon wieder leichtes Athletik- und Lauftraining). "Wenn jetzt noch zwei Außenverteidiger ausfallen würden, dann hätte ich schlechte Laune", sagte Tuchel. "So geht das noch." Zugang Junior Diaz arbeitet sich immer näher ran als Linksverteidiger, Stopper Niko Bungert kann auch rechts verteidigen, Marco Caligiuri kann das bekanntlich auf beiden Seiten auf sehr gutem Niveau.

Die gängige Vorstellung ist immer die, dass ein Profiklub aus einem Trainingslager abreist und alle personellen, spielerischen und taktischen Entscheidungen sind gefallen. Das war bei Tuchel noch nie so – und das ist auch diesmal nicht so. Ganz davon abgesehen, dass Startelf und Matchplan zum Start im DFB-Pokal (am Sonntag in einer Woche) und danach in Freiburg zum Bundesligastart mit hoher Wahrscheinlichkeit sehr unterschiedlich ausfallen werden.

Für die Entwicklung eines Teamgeists, sagt der Fußballlehrer, "hätte es dieses Trainingslager nicht gebraucht". Nur zwei Neuzugänge mit Junior Diaz und Chinedu Ede, alle anderen kennen sich seit mindestens einem Jahr. Das ist nicht nur sportlich, sondern auch emotional eine gesunde, homogene Basis. Tuchel: "Wir mussten uns hier nicht kennenlernen."

Zusammengehörigkeitsgefühl

Diese markante innere Ruhe und Ausgeglichenheit, dieses besondere Zusammengehörigkeitsgefühl im Kader war in diesen Tagen in Bat Tatzmannsdorf tagtäglich zu spüren und zu beobachten. "Hätten wir hier eine Klopperei gehabt auf dem Trainingsplatz oder in der Kabine", erzählte Tuchel, "dann hätte ich öffentlich auch gesagt: Das ist ein gutes Zeichen, die Mannschaft lebt." Die Variante, dass sich alle Spieler an den vereinbarten Verhaltenskodex halten, ist dem Cheftrainer lieber.

Respekt, keine Revanchefouls, keine abwertenden Gestiken, keine verbalen Beleidigungen. "Das war bei uns immer so, und das will ich auch nie anders haben", betont Tuchel. "So stelle ich mir Leistungssport vor. Man muss diszipliniert sein, wenn man sich täglich messen, wenn man täglich an Grenzen gehen will. Das ist total verinnerlicht bei uns." Disziplin und klare Regeln im sportlichen und menschlichen Miteinander, das lässt Tuchel gerade verschriftlichen. "Und dann werden wir das auch aufhängen."

Mit einlullender Friedhofsruhe will der Trainer diesen Ansatz nicht verwechselt sehen. Reibung und Ärger, etwa nach verlorenen Spielen, das sei auch positiv. "Und das haben wir auch." Kreative Unruhe herrsche in sämtlichen Abläufen, das ist eine von Tuchels wichtigen Führungs- und Organisationsprinzipien. Verlässlich berechenbar unberechenbar bleiben.

Vielleicht hätte man die Zeit in Österreich auch etwas kürzer ansetzen können, sagt Tuchel. Auf der anderen Seite würden sich die Spieler nach dieser wichtigen Abwechslung ("Bevor sie unser Trainingsgelände in Mainz nicht mehr sehen können...") richtig freuen, "wieder nach Hause zu kommen".

Keine große Selektion

Der eingeschlagene Weg, den Kader mal keiner großen Selektion zu unterziehen – einige Experten halten das sportlich für eine sehr mutige Entscheidung -, wird zu messen sein an Ergebnissen. Sicher nicht an denen im DFB-Pokal und in Freiburg, aber nach acht bis zehn Spieltagen wird sich zeigen, welches Potenzial in diesem nicht groß verstärkten Kader steckt – oder anders ausgedrückt: Ob die beabsichtigte Weiterentwicklung des gewachsenen Kaders stattgefunden und den gewünschten Qualitätszuwachs erzeugt hat.

In Bad Tatzmannsdorf war in den komplexen Spielformen im Training auf breiter Basis ein hohes Niveau erkennbar. In den beiden Testspielen gegen die Reserve von Austria Wien (1:1) und gegen den ungarischen Erstligisten Szombathely Hardas (2:1) definitiv noch nicht. Die Diskrepanz zwischen den Übungseinheiten und den Wettkämpfen mag zurückzuführen sein auf die aktuell müden Beine und Köpfe.

Reinhard Rehberg