Christian Heidel: Ujah muss den Beweis noch antreten

Der Manager des FSV Mainz 05 äußert sich zufrieden mit diesem Transfersommer. Das Potenzial für die Weiterentwicklung sei groß und die Kader-Reduzierung sei mit stattlichem finanziellen Überschuss gelungen.

Seit der Rückkehr aus dem Trainingslager in Bad Tatzmannsdorf genießen die Fußballprofis des FSV Mainz 05 ihre Freizeit, ehe heute Nachmittag der Startschuss für die letzte Etappe der Saisonvorbereitung fällt. Wochentrainingsauftakt am Bruchweg. Am 25. August muss die Mannschaft von Thomas Tuchel beim SC Freiburg aufschlagen. Am Wochenende zuvor steht die erste Runde im DFB-Pokal beim Oberligisten SG Roßbach/Verscheid (Sonntag, 19. August, 20.30 Uhr im Stadion Oberwerth in Koblenz) auf dem Programm.

Am Samstag steigt nun zunächst das vom Ablaufplan her letzte Testspiel der Vorbereitung. Die 05er erwarten um 17 Uhr in der Coface Arena den spanischen Spitzenklub FC Sevilla, der eine Woche später gegen den FC Getafe in die Saison startet.

Am Ende alle hundemüde

"Jeder hat gesehen, dass unsere Spieler am Ende in Bad Tatzmannsdorf hundemüde waren", sagt Christian Heidel. "Unser Trainer wird jetzt hier zu Hause einen Gang runter schalten, dann ist die Mannschaft topfit." Und das, so der Manager, solle man gegen den FC Sevilla dann auch sehen. Denn im Trainingslager waren die beiden Testspiele gegen Austria Wien (1:1) und das 2:1 bei Szombathely Hardas nicht unbedingt dazu angetan, große Erwartungen zu wecken – insbesondere was die Torquote angeht.

Der 05-Manager sieht das entspannt. Heidel ist zufrieden mit der Vorbereitung, hat im Burgenland, wie er sagt, eine willige und bestens zusammengesetzte Mannschaft gesehen. Ob dieses Team noch verstärkt wird bis zum Monatsende, dazu mag sich der 05-Manager nicht konkret äußern. Heidel sagt: "Wir sind nicht aktiv auf der Suche nach Spielern." Fügt jedoch zum wiederholten Mal hinzu, wenn die Situation entstehe, dass ein Profi auf dem Markt sei, an dessen Verpflichtung man vorher nicht habe glauben wollen, der jedoch nun bezahlbar erscheine und ins System passe, "dass wir das dann einfach machen."

Ansonsten würde Heidel auf dem Transfermarkt nur dann reagieren, wenn sich wichtige 05-Spieler noch verletzten. "Oder es würden in dieser Vorbereitung noch Schwachstellen entstehen, die uns zum Handeln zwingen würden. Doch das zeichnet sich im Moment ja nicht ab", sagt Heidel.

Im Endeffekt sei jedoch Tuchel maßgebend für weitere Verpflichtungen. "Thomas ist der zweite Trainer nach Jürgen Klopp, den wir hier haben, der Mainz 05 nicht als kurzfristiges Projekt sieht", erklärt der Manager. "Neun von zehn Trainern würden zu mir kommen und sagen, wir haben gute Geschäfte gemacht, hol mir noch Spieler." Tuchel achte jedoch verstärkt auf die Entwicklung seiner Leute. "Und er glaubt, dass es nicht gut dafür ist, noch etliche Spieler dazuzuholen.

Ohne Qualitätsverluste

Heidel jedenfalls ist sehr zufrieden mit dem Transfersommer. Zwei Neuzugängen, stehen sieben Abgänge gegenüber. Die angestrebte Reduzierung des Kaders ist im Gange, ohne, so der Manager, große Qualitätsverluste. "Das hat alles hervorragend geklappt. Wir haben den Kader reduziert, ohne auch nur einen Cent an Abfindung an Spieler zu zahlen und haben dabei ein stattliches Transferplus erzielt."

Wie hoch das ist und wie sich die wirtschaftliche Situation des Bundesligisten in diesem Jahr darstellt, will Heidel jedoch erst in der Mitgliederversammlung im September verkünden. "Es gibt in Mainz immer Leute, die meckern, wenn sich mal ein Spieler nicht durchsetzt und wieder geht. Wir als Verein müssen ja auch den Kaderplatz 18 planen", erklärt der 48-Jährige. "Anthony Ujah muss den Beweis noch antreten, dass er sich durchsetzen kann. Ansonsten hätten wir noch nie einen Transferfehler begangen, der den Verein Geld gekostet hätte."

Das sei für einen Klub wie Mainz 05, der gerade einen neuen Kunstrasenplatz fertig stellt, dort, wo am Bruchweg die VIP- und Jugendabteilungs-Container standen, unglaublich wichtig. "Das wird man erkennen, wenn wir demnächst die Zahlen bekannt geben."

