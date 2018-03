Auch mal böse sein und dem Gegner weh tun

Im Trainingslager von Mainz 05 steht ein Testspiel an: Julian Baumgartlinger freut sich auf seine einstigen Austria-Kumpels.

Bad Tatzmannsdorf – Austria Wien und der FSV Mainz 05, da gab es lange Zeit nur eine Verbindung: Manager Christian Heidel holte 1997/98 in einer emotionalen Aktion Trainer Wolfgang Frank von der Austria an den Bruchweg zurück.

Im Sommer 2011 dann haben die 05er von der Wiener Austria Mittelfeldspieler Julian Baumgartlinger verpflichtet. Klar, dass sich der 24-Jährige darüber freut, dass er am Montagabend (20 Uhr) beim Testspiel der Mainzer im Stadion der Austria seine alten Kumpels mal wieder trifft. Insbesondere Abwehrroutinier Manuel Ortlechner, mit dem Baumgartlinger oft telefoniert und mit dem er eng befreundet ist.

Eiswasser in der Tonne

Im Sommertrainingslager des Mainzer Fußball-Bundesligisten in Bad Tatzmannsdorf wird hart geschuftet. Trotz eines mächtigen nächtlichen Gewitters mit Sturm und heftigen Regenfällen war es auch am Sonntag wieder subtropisch heiß im Südburgenland. Das schlaucht. Da steigen die Profis nach jeder Einheit mit einem breiten Grinsen auf dem Gesicht in die mit Eiswasser gefüllten Mülltonnen am Rande des Trainingsplatzes.

Bei Julian Baumgartlinger hat man oft das Gefühl: Dem physisch extrem starken Renner, der als Jugendlicher in einem Sportinternat nahe Salzburg auch Schwimmen, Turnen und Leichtathletik (sogar Zehnkampf) betrieb, machen die körperlichen Strapazen eher wenig aus. Gut erholt und glänzend gelaunt plauderte der Mittelfeldarbeiter am Sonntag nach dem Mittagessen im Foyer des Mannschaftshotels über seinen Ex-Klub. Dessen Manager heißt übrigens Thomas Parits, der in den frühen 70ern bei der Frankfurter Eintracht an der Seite von Jürgen Grabowski und Bernd Hölzenbein ein torgefährlicher Linksaußen war.

"Ganz klar, dieses Spiel ist etwas Besonderes für mich", sagt Baumgartlinger. "Als dieses Testspiel fix war, da habe ich mich sehr gefreut. Und natürlich will ich spielen." Und das gerne in der 05-Startelf. Der Kämpfer hatte nach seiner Ausbildungszeit bei 1860 München 2009/10 und 2010/11 zwei sehr gute Jahre bei der Austria als unumstrittener Stammspieler. In der zweiten Saison durfte der Nationalspieler nach einer Systemumstellung dann auch als alleiniger Mittelfeldsechser auftreten.

Constantini wagte Prognose

Sein ehemaliger Nationaltrainer Dietmar Constantini hat vor ein paar Wochen bei einem Besuch in der Coface Arena prophezeit: "Im zweiten Jahr ist Baumi immer stärker, er wird in der nächsten Saison mit seiner brutalen Physis in Mainz groß rauskommen." Baumgartlinger lächelt: "Wäre schön, wenn das so kommt." Eugen Polanski und Jan Kirchhoff sind starke Konkurrenten, wenn es in der Mittelfeldraute nur einen Sechser gibt. "Da kann ich aber auch auf der Halbposition spielen." Da sind Elkin Soto und die vielen flexiblen Offensivspieler im Kader nicht leicht abzuhängen. Baumgartlinger weiß, dass er sich in einigen Bereichen steigern muss.

Am Torabschluss will er arbeiten, an der Ballsicherheit ("Im Mittelfeld kannst du dir keine einfachen Ballverluste und Fehlpässe erlauben"), am aggressiven Gegenpressing. In den rasanten und technisch hochwertigen Spielformen auf engen Feldern gehört Baumgartlinger in Tatzmannsdorf längst zu den dominanteren Spielern. Mit Luft nach oben, wenn es um die ständigen konsequenten Signale nach vorne geht.

"Wir hatten kein einfaches Jahr", urteilt Baumgartlinger über die vergangene Saison. 12, am Ende 13 Neuzugänge, das habe Zeit benötigt. "Jetzt ist alles sehr viel besser. Die Abläufe sind automatisiert. Wir haben einen brutalen Zusammenhalt, eine extreme Geschlossenheit. Alle ziehen mit." Nun gehe es darum, das Vertrauen in diesen diesmal nur unwesentlich veränderten Kader zu rechtfertigen. Und dazu gehöre es auch, diese Entwicklung einzuleiten: "Wir müssen zeigen, dass wir im Spiel auch mal böse sein können, dem Gegner auch mal richtig weh tun können." Kann das der immer disziplinierte, manchmal fast schon zu nachdenklich und brav wirkende Baumgartlinger? "Ich kann das!"

Weltstar Herbert Prohaska

Was der 05-Profi in der Partie gegen die Austria direkt zeigen kann. Die Wiener seien von jeher eine Mannschaft, "die alles spielerisch lösen will". Begründer dieses Stils war womöglich der große Herbert "Schneckerl" Prohaska, ein Austria-Nachwuchsspieler, der nach dem Cordoba-Erlebnis von 1978 (die Österreicher eliminierten Deutschland bei der WM mit jenem von Sagen umwobenen 3:2-Sieg) zum Weltstar wurde.

Die Austria war 23 Mal Meister. 2011 reichte es nur zu Rang vier in der Bundesliga mit 14 Punkten Rückstand auf Meister RB Salzburg. In der Europa-League scheiterte das Team in der Gruppenphase. Trainer Ivica Vastic musste gehen. Sein Nachfolger Peter Stöger hat als Ziel, so Baumgartlinger, "gepflegten Fußball" ausgegeben.

Sehr gute Nachwuchsakademie

Sehr viel hält Baumgartlinger von der Nachwuchsakademie der Austria, in der inzwischen auch fachlich sehr gute Trainer ("Und nicht nur Ex-Profis...") am Start seien. Da werde gerade eine einheitliche Fußballphilosophie verankert. Reinhard Rehberg