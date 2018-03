05-Trainer Thomas Tuchel: Diese Probleme sind normal

Der Donnerstag im Trainingslager des FSV Mainz 05 im Burgenland stand ganz im Zeichen der Erholung. Regenerierendes Joggen und etwas Stretching am Morgen. Mittagessen und anschließend viel Ruhe. Am Abend hatten die Fußballprofis Ausgang. Nun animiert das Nachtleben im Kurort Bad Tatzmannsdorf nicht gerade zum ausgelassenen Treiben und dazu, mal richtig auf die Pauke zu schlagen.

Adam Szalai (am Ball) hätte seinen ungarischen Landsleuten im Test in Szombathely gerne mehr gezeigt, doch auch der Stürmer ist mental und körperlich nach dem harten Training sehr geschlaucht. Foto: Eva Willwacher

"Man muss aber auch mal raus", sagt Bo Svensson, "wenn man so viel gearbeitet und so viele Einheiten absolviert hat wie wir. Da will sich niemand betrinken, aber man muss einfach mal andere Leute sehen, wenn man mehr oder weniger eingesperrt ist."

Auf andere Gedanken kommen

Der dänische Routinier ist überzeugt davon, dass es notwendig ist, mal komplett abzuschalten vom Trainingsbetrieb, zwei, drei Bier zu trinken, sich zu entspannen und auf andere Gedanken zu kommen. Die Erschöpfung ist den 05-Spielren kurz vor dem Ende der Arbeitswoche in Österreich anzumerken. Die Hitze, das intensive Programm, das Thomas Tuchel mit seinen Profis durchzieht, zeigen Wirkung.

Für den 05-Trainer ist diese Belastungsaufstockung, die in jeder Vorbereitung zu diesem Zeitpunkt ihren Höhepunkt erlebt, der Grund für die schwachen Vorstellungen in den beiden Testspielen in Österreich. Das 1:1 bei Austria Wien, ebenso wie der 2:1-Sieg beim ungarischen Erstligisten Szombathely Hardas spiegelten nicht das Niveau wider, das die Mainzer bisher in ihren Trainingseinheiten, in den einzelnen Spielformen auf den Platz gebracht haben.

"Ich glaube, dass die Mannschaft einfach erschöpft war im Spiel", sagt Tuchel. "Die unterschiedlichen Belastungsformen, die wir hier bearbeitet haben, schlauchen die Spieler sehr. Auch im Kopf." In Ungarn präsentierte sich die Mannschaft eine Viertelstunde gut, dominierte, kam zu Möglichkeiten. "Das haben wir zunächst ganz gut gemacht, haben es aber nicht halten können von der Konzentration her und der Spielgeschwindigkeit." Das wirkte dann auf die Zuschauer so, als ob die Mainzer grundsätzliche Probleme hätten mit dem Spielsystem, der aktuell praktizierten Raute, individuell und besonders in ihren Offensivaktionen. .

Keine weltbewegenden Dinge

"Wir haben sehr, sehr hohe Umfänge trainiert", zieht Tuchel ein vorgezogenes Fazit der Tage im Burgenland. "Wir haben inhaltliche Sitzungen abgehalten, haben viele taktische Trainingseinheiten gemacht, sind viel gelaufen, Mountainbike gefahren. Dazu kommt, dass der Trainingsplatz zwar gut, aber ziemlich tief ist. Und man darf auch die große Hitze nicht außer Acht lassen."

Kurzum. Der Trainer glaubt, dass sein Kader jetzt an einem Punkt angekommen ist, an dem alle derart müde sind in den Beinen und mental, dass dies in einem Spiel gegen höherklassige Gegner kaum noch zu kompensieren ist. "Das ist aber nicht schlimm. Es sind keine weltbewegenden Dinge, die jetzt nicht funktioniert haben", betont Tuchel, der außerdem diese Testspiele benötigt, um die einzelnen Spieler auf diversen Positionen zu sehen.

Mit der Gewissheit, dass sowohl die Grundlagen da sind als auch die taktischen Prozesse stimmen, dass die Mainzer in der Lage sind, in verschiedenen Systemen wie der Raute oder im 4-2-3-1 aufzutreten, will das Trainerteam in solchen Vorbereitungsbegegnungen Eindrücke sammeln, welche Profis am Ende am geeignetsten sind für die verschiedenen Positionen und Aufgaben in der Anfangsformation, wenn es in Richtung Saisonstart geht. "Und dann ist es in jeder Vorbereitung so, dass der Punkt kommt, an dem wenig geht im Spiel", sagt Tuchel.

"Das ist jetzt aber absolut keine Systemfrage. Wir haben nun zwei Spiele in der Raute absolviert, die hätten auch in jeder anderen Grundordnung nicht besser ausgesehen. Ich möchte, dass sich jeder auf unterschiedlichen Positionen zeigt." Das Problem dieser beiden Testspiele sei inhaltlich gewesen. "Der Punkt ist doch der", erklärt der 05-Trainer. "Dass bei der Raute zum Ballbesitz das Gegenpressing gehört. Und das konnten wir nicht bringen. Wir waren von der Frische her dazu nicht richtig in der Lage. Die Tempowechsel und das Vorwärtsverteidigen haben uns völlig gefehlt."

So bringt Ballbesitz nichts

Was zur Folge hatte, dass die Mainzer, besonders im Spiel bei Szombathely, zwar ballführend und optisch überlegen waren, aber kaum Balleroberungen und kurze Wege zum Tor hatten. "Da bringt dann der eigene Ballbesitz rein gar nichts", erläutert der 05-Coach. Die Laufwege von Außen nach Innen, zwei Stürmer und ein Zehner die breit stehen – alles im Ansatz vorhanden, aber in der Ausführung nicht umgesetzt. "Allerdings", merkt der 38-Jährige an, "wir haben in Szombathely das Spiel gegen einen Erstligisten gedreht und in Unterzahl nach Hause gebracht. Das ist auch eine Wahrheit."

Nach dem gestrigen Regenerationstag stehen heute und am Samstag in bad Tatzmannsdorf weitere Trainingseinheiten auf dem Rasenplatz an. Dann führt die Reise zurück nach Mainz und in zwei der Erholung dienenden freie Tage. Danach geht's darum, die Frische zurückzugewinnen und sich den letzten Schliff für den Pflichtspieltastart zu erarbeiten.

Jörg Schneider