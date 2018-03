05er: Nix zu verschenken, sondern viel zu holen

Trainer Thomas Tuchel verlangt von seiner Mannschaft im Spiel beim Hamburger SV am Samstag noch einmal eine Topleistung.

Gegen den VfL Wolfsburg gab es für Mohamed Zidan (rechts) trotz prächtiger Chancen keinen Treffer. Die 05er hoffen darauf, dass dem Stürmer jetzt in Hamburg sein achtes Rückrundentor gelingt.

Foto: Bernd Eßling

Mit solchen Fragen braucht Thomas Tuchel überhaupt niemand zu kommen. Auswärtsspiel beim Hamburger SV. Nach dem gesicherten Klassenverbleib in der Bundesliga nur noch eine lockere Pflichtaufgabe? Vielleicht sogar die Möglichkeit, personell zu experimentieren mit Profis, die sonst eher wenig zum Einsatz kommen? Probleme, am vorletzten Spieltag der Saison die Spannung hochzuhalten im Kader?

Alles Unsinn. Behauptet der 05-Trainer. "Wir betreiben Leistungssport. Das sind Bundesligaspieler", sagt der Trainer des FSV Mainz 05 vor der Partie morgen (15.30 Uhr) beim HSV. "Es gibt keinen Grund, jemanden zu belohnen. Wir belohnen in jeder Woche mit Kaderzugehörigkeit und Spielminuten", so Tuchel weiter. "Und Experimente? Ein Punktspiel in der Bundesliga ist für uns nie ein Zeitpunkt, um personell zu experimentieren. Wir probieren taktisch etwas, aber das tun wir immer."

Es geht auch ums Geld

Nein, Tuchel möchte unter keinen Umständen in den Verdacht geraten, seine Mannschaft könnte mit halber Kraft oder ohne Motivation ihr Saisonfinale bestreiten, nachdem das 0:0 gegen den VfL Wolfsburg am vergangenen Spieltag alle Zweifel und etwaige Nöte in Sachen Abstiegskampf beseitigt hatte. Falls sich eine solche Einstellung am Bruchweg latent ausbreiten sollte, ist der 05-Trainer jedenfalls der erste, der dagegensteuert. Nicht zu unrecht, denn für die 05-Profis geht es auch in den ausstehenden Spielen auch um die Kohle. Die Gehaltszahlungen enden nicht mit erreichten Zielen. Dazu geht's um Siegprämien. Und für den Klub ganz wichtig: um den Verteilungsschlüssel für Fernsehgelder. Jede Tabellenplatzverbesserung ist bares Geld.

"Die Saison hört nicht auf, weil ein Basisziel erreicht ist", wiederholt Tuchel gebetsmühlenartig. "Wir bereiten uns auf die Partie beim HSV derart gewissenhaft und intensiv vor wie auf jedes Spiel." Der Vorteil, den der gesicherte Klassenverbleib bewirke, sei die Leichtigkeit, die eingekehrt sei ins Training und in die Atmosphäre innerhalb der Mannschaft. Es bedürfe keiner besonderen Anstrengungen, um die Konzentration im Kader hoch zu halten. "Das liegt bei uns einfach gar nicht drin", sagt Tuchel. "Was wir alles in Training und Spiel investieren, das halte ich sowieso nicht für normal. Die Mannschaft kniet sich in schöner Regelmäßigkeit von der ersten bis zur letzten Minute rein in die die Spiele." Das sei ein Leistung.

"Und eine gute Grundlage, um nun noch einmal an die Leistungsgrenze zu gehen. An unserem Anspruch ändert sich nichts", betont der 38-Jährige. Die Tatsache, dass sein Team die Konstellation für ein Relegationsspiel maßgeblich beeinflussen kann, interessiert den 05-Coach dabei keinen Deut. "Wir fühlen uns nicht den Mannschaften verpflichtet, die unter uns stehen. Wir haben noch nie für jemanden gespielt, der vor oder hinter uns steht." Es gehe in Hamburg nur um Mainz 05. "Wir fühlen uns selbst jedoch sehr verpflichtet."

Aus diesem Grund haben die 05er vor, die Partie in Hamburg so anzugehen, um dem eigenen Tabellenkonto drei weitere Punkte zuzuführen. "Wir haben den HSV und die Aufgaben, die sich uns dort stellen, analysiert", sagt Tuchel. "Wir werden dann sehen, wie weit uns das bringt. In jedem Fall sind wir gut vorbereitet. Die Mannschaft ist gut in Form und hat den absoluten Biss, um dort eine echte Topleistung zu bringen und Punkte zu holen."

Vier von fünf Spielen zu Null

Seine Aufgabe sei es, die bestmögliche Formation an den Start zu bringen. "Es spielt die unserer Meinung nach schlagkräftigste Mannschaft, deren Zusammenstellung den größtmöglichen erfolg verspricht." Vier der zurückliegenden fünf Begegnungen haben die 05er zu Null absolviert. "Das ist außergewöhnlich, und wir wissen das einzuschätzen", betont der 05-Trainer. Doch darauf das Hauptaugenmerk zu richten, erneut ohne Gegentor zu bleiben, sei ihm zu eindimensional. "Man braucht dazu in jedem Spiel auch das Glück." Dennoch sei natürlich die fleißige und aufmerksame Abwehrarbeit ein Aspekt, um auch am vorletzten Spieltag der Saison weiterhin punkten zu können.

Jörg Schneider

Die 05er fliegen heute Nachmittag von Frankfurt aus nach Hamburg. Rund 1700 Anhänger des Klubs haben im Vorverkauf Karten erworben. Weitere Tickets gibt es noch an der Tageskasse.