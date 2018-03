05 spielt Remis in Wien: Nur die Österreicher hatten Großchancen

Der FSV Mainz 05 musste sich bei seinem ersten Testspiel im Rahmen seines Trainingslagers in Österreich am Montagabend mit einem Unentschieden bei Austria Wien begnügen. Der Bundesligist trennte sich vor rund 1000 Zuschauern in Wiener Neudorf mit 1:1 (1:0) vom österreichischen Erstligisten. Das Ganze unter Beobachtung des österreichischen Bundestrainers Marcel Koller und des ehemaligen Bundesligastars Andy Herzog.

Eine gewohnt solide Abwehrleistung zeigten die beiden 05-Innenverteidiger Nikolce Noveski (links) und Niko Bungert. Dennoch kam die Austria im Konter immer wieder zu hochkarätigen Torchancen. Foto: Eva Willwacher

Unter dem Strich blieb nachher die Erkenntnis, dass die 05er müde Beine hatten und noch eine Menge Arbeit vor sich haben bis zum Ligastart. Auf einen Nenner gebracht: Die Mainzer spielten und spielten. Jedoch ohne Abschlüsse und Ausstrahlung von Gefahr. Der Gegner benötigte meist zwei Züge, um mit einfachen Mitteln zu besten Chancen zu kommen.

Höchstbelastung der Vorbereitung

"Ich bin mit manchen Dingern zufrieden, mit manchen Dingen nicht", sagte Thomas Tuchel nach dem Schlusspfiff. "Klar, die Austria ist in der dritten Wettkampfwoche, und wir sind gerade in der Höchstbelastung der Vorbereitung. Da ist es normal, dass man auch defensive Aufgaben gestellt bekommt. Wir haben natürlich zu viele Chancen zugelassen", so der 05-Trainer.

Der österreichische Bundesligist hatte gegen die 05er nicht einen Spieler auf dem Platz aus dem Team, das am Wochenende in der Liga mit 0:1 gegen Sturm Graz verloren hatte. Bei den 05ern war Julian Baumgartlinger in seinem Heimspiel mit viel Applaus begrüßt worden. Andreas Ivanschitz erntete in Wiener Neudorf vor den Toren der Hauptstadt ein paar vereinzelte Buhrufe.

Die 05er dominierten die erste Hälfte mit hohen Ballbesitzzeiten, jedoch in weiten Phasen ohne jegliche Durchsetzungskraft. Besonders die beiden als Doppelspitze eingesetzten Ivanschitz und Eric-Maxim Choupo-Moting vermochten sich so gut wie nie durchzusetzen. Die häufigen Ballverluste des Duos führten sofort zu schnellen Kontern der jungen Austria-Mannschaft. Und zur größten Chance der Wiener. In der 25. Minute tauchte Ex-Nationalstürmer Roman Kienast frei vor Loris Karius auf, der überragend parierte und den Rückstand verhinderte.

Per Strafstoß zur Führung

Die beste und einzige richtige Aktion des Bundesligisten erbrachte dann die Führung. Nikolai Müller trieb den Ball schnell durchs Mittelfeld, passte auf Benedikt Saller, der auf Ivanschitz ablegte. Der Nationalspieler wurde im Strafraum gelegt und verwandelte den fälligen Strafstoß selbst zum 1:0. Choupo-Moting hätte mit dem Pausenpfiff nachlegen können, scheiterte aber am Austria-Keeper.

Die Wiener hatten den besseren Start in die zweite Hälfte, nutzten eine Unaufmerksamkeit in der Mainzer Abwehr, und der starke Kienast vollstreckte zum Ausgleich (49.). Marian Leovac hätte die Austria fünf Minuten später in Führung bringen können, scheiterte jedoch am erneut glänzend positionierten Karius.

"Wir sind dominant, weil wir eine gute Qualität im Ballbesitz haben", sagte Tuchel. "Aber die Austria war immer sehr schnell mit vielen Leuten hinten. Gegen einen stehenden Block ist es dann schwer, zu Chancen zu kommen." Eigentlich habe er mit seiner Mannschaft etwas tiefer stehen wollen, um Räume für Konter zu finden, "aber wenn man Raute spielt, haben wir viel zu hoch attackiert, und so kriegen wir dann auch defensiv die Räume nicht mehr zu. Und auf den Außenbahnen haben wir nicht sonderlich gut verteidigt."

FSV Mainz 05 (1. Stunde): Karius – Pospech, Bungert, Noveski, Diaz – Baumgartlinger – Saller, Soto – Nikolai Müller – Ivanschitz, Choupo-Moting.

Ein bessres Bild gab auch das zweite 05-Team nicht ab. Das gleiche Muster: Ballbesitz, aber keine klaren Aktionen gegen die stabile Abwehr der Österreicher. Die Gastgeber waren immer wieder eingeladen, schnelle Konter zu laufen und hochkarätige Chancen herauszuspielen. In der 68. Minute scheiterte der überragende Kienast nach Flanke von rechts am linken Pfosten. Zwei Minuten später stand der rechte Pfosten einem Kienast-Kopfball im Weg. Der lange Mittelstürmer empfahl sich nach langer Verletzungspause nachdrücklich für das Wiener Derby am Wochenende gegen Rapid für eine Nominierung in der Startelf von Trainer Peter Stöger.

Tuchel: Zu gierig, zu wild

Bei den 05er zeigte die harte Trainingsarbeit Wirkung. Die Mainzer fanden gegen die schon im Liga-Spielbetrieb stehenden Wiener weiterhin keinen Weg in die Spitze und gerieten im Gegenzug immer wieder unter Druck.

"Wir waren heute fast schon zu gierig, zu wild", meinte der 05-Trainer. Sein Team habe zu viel gewollt in diesem Test. "Deshalb ist bei uns die Systematik gekippt."

Jörg Schneider

FSV Mainz 05 (letzte halbe Stunde): Karius – Baumgartlinger, Svensson, Bell, Caligiuri – Kirchhoff – Polanski, Malli – Ede – Szalai, Ujah.