Zurück in der Regionalliga: A-Junioren der Spvgg EGC Wirges machen den Aufstieg perfekt

Foto: Mika Lewer

Zuletzt spielte eine A-Jugend der Spvgg EGC Wirges in der Saison Saison 2015/16 in der Regionalliga – in der kommenden Spielzeit meldet sich der älteste Nachwuchs aus dem Theodor-Heuss-Stadion zurück in der zweithöchsten Spielklasse.