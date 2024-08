Plus Friedewald

Wolfsteins U17 ist bereit fürs Abenteuer Regionalliga: Aufsteiger startet beim ambitioniertem TSV Schott Mainz

„Eigentlich haben wir für die Rheinlandliga geplant“, sagt Matthias Liedtke, der Trainer der U 17 des JFV Wolfstein Ww/Sieg. Stattdessen werden die Westerwälder in der am Wochenende beginnenden Saison in der Regionalliga Südwest antreten. Als erstes wartet ein Gastspiel beim TSV Schott Mainz (Sa., 16.30 Uhr).