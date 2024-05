Plus Wirges/Nentershausen Westerwälder Nachwuchs braucht Punkte: Eisbachtaler A- und Wirgeser B-Jugend in der Regionalliga unter Druck Während die C-Jugend der Eisbachtaler Sportfreunde erst am Donnerstag wieder ins Geschehen der Fußball-Regionalliga eingreift, sind die A- und die B-Jugend aus Nentershausen am Wochenende gefordert. Auch für die U 17 der Spvgg EGC Wirges geht es um wichtige Punkte im Kampf gegen den Abstieg. Lesezeit: 1 Minute

A-Jugend Spfr Eisbachtal - TuS Koblenz (So., 13 Uhr). Auch die TuS ist in Sachen Abstieg noch nicht ganz aus dem Schneider. Allerdings scheint der Vorsprung von neun Punkten auf die Eisbachtaler – und damit auf den ersten Abstiegsplatz – komfortabel. Den will die Elf von Trainer Alexander Schraut, der in ...