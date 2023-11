Plus Kreis Bad Kreuznach Vor dem Pokal-Knaller: Generalprobe für JSG Nahe-Glan Auf die A-Junioren-Fußballer der JSG Nahe-Glan wartet am nächsten Mittwoch ein absolutes Highlight, ein Pflichtspiel gegen den amtierenden Deutschen Meister. Im Verbandspokal gastiert nämlich die U19 von Mainz 05 in Desloch. Doch vor der außergewöhnlichen Partie müssen sich die Nahe-Glan-Fußballer auf den Ligaalltag konzentrieren. Von Olaf Paare

In der Verbandsliga treten sie am Samstag um 16.15 Uhr in Gau-Odernheim an. Dabei gibt es zwei Stolpersteine: die gute Mannschaft des TSV, die Vierter ist, und der extrem kleine Kunstrasenplatz. Bei den C-Junioren gehören die beiden Kreisteams zur Spitzengruppe, und beide müssen sich in Mainz beweisen. Die JSG Degenia/Planig, die ...