TSV Degenia spielt gegen den Abstieg: Gegner klar besser

Anzeige

„Es war ein verdienter Sieg der Offenbacher“, sagte TSV-Trainer Nabil Benrami und fügte an: „Das Ergebnis sagt alles aus. Der Gegner war in allen Belangen besser. Spielerisch und kämpferisch, hat aber auch zwei berechtigte Elfmeter zugesprochen bekommen. Aber auch wir hatten vor allem in den ersten 15 Minuten drei bis vier hundertprozentige Chancen, die wir nicht in Tore ummünzen konnten.“ Nach dem 0:2 lösten die Bad Kreuznacher die Viererkette auf und spielten fortan mit zwei Spitzen, kassierten aber prompt das 0:3. „Das 0:4 und 0:5 folgten, da meine Spieler gemerkt haben, dass sie nichts mehr holen können. Wir wissen, dass wir in dieser Saison gegen den Abstieg spielen, da unser Kader nicht mehr hergibt. Mit nur zwei Ersatzspielern und ohne Ersatztorwart wird es sehr schwer“, verdeutlichte Benrami. ft