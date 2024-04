Plus Kreis Altenkirchen Rheinlandliga aus AK-Sicht: Betzdorfer Siegesserie reißt zur Unzeit – Neiterser U17 fehlt nach langer Hallenrunde die Kraft Die in der Rheinlandliga spielenden Jugendfußball-Mannschaften aus dem AK-Land waren am Wochenende wieder im Einsatz. Lesezeit: 3 Minuten

A-Jugend, Abstiegsrunde SG 06 Betzdorf – JSG Vulkaneifel Kottenheim 1:2 (0:1). Mit zuvor vier Siegen in Serie waren die Betzdorfer bereits strammen Schrittes in Richtung Klassenverbleib zugesteuert, der mit dieser Niederlage sowie dem Ahrbacher 5:3-Heimsieg gegen Schlusslicht Hetzerath jedoch wieder in Gefahr gerät bei nur noch einem Pünktchen Vorsprung auf den ersten ...