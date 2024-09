Plus Westerwald Regionalliga: Westerwälder C-Jugend-Duo sehnt sich nach dem ersten Punkt – A-Jugend-Teams selbstbewusst Von Marco Rosbach i Die Eisbachtaler C-Jugend (links Finn Breese) hofft gegen Elversberg auf Zählbares. Foto: Andreas Hergenhahn Die Westerwälder Nachwuchsfußballer rechnen sich in den Regionalligen für dieses Wochenende einiges aus. Lesezeit: 2 Minuten

A-Jugend, Regionalliga Spfr Eisbachtal - TSG 1846 Bretzenheim (So., 12 Uhr). Um den 3:1-Auswärtssieg zu vergolden, wie Eisbachtals Trainer Thomas Remark es nennt, sei ein Dreier gegen den Vorletzten aus Mainz Pflicht. Allerdings warnt der Sportfreunde-Coach vor einem „sehr unangenehmen“ Gegner, den er nicht an dessen jüngster 1:4-Niederlage in Wirges misst. ...