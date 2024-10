Plus Westerwald

„Motiviert bis in die Zehenspitzen“: Schlüsselspiele für Eisbachtaler – Wolfstein und Wirges in Koblenz

i Erwartet ein enges Derby: Eisbachtals Berkay Yildirim. Foto: Hergenhahn

Ein Heimspiel weniger als geplant gibt es am Wochenende im Westerwald in den Fußball-Regionalligen: Die Partie der A-Jugend der Spvgg EGC Wirges gegen die JFG Schaumberg-Prims wurde auf 30. Oktober verlegt, weil Spieler beider Mannschaften beim U 18-Auswahlturnier in Duisburg im Einsatz sind.