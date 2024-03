Plus Idar-Oberstein

Marco Reichs Jungs haben Bock und können gönnen: B-Jugend des SC Idar-Oberstein klopft an die Regionalliga-Tür

Von Sascha Nicolay

i Marco Reich möchte mit den B-Junioren des SC Idar-Oberstein in die Regionalliga aufsteigen. Die Tabellenführung in der Verbandsliga hat seine Mannschaft am Sonntag schon einmal übernommen. Foto: Joachim Hähn

Spielt die B-Jugend des SC Idar-Oberstein in der kommenden Saison in der Regionalliga? Möglich ist das jedenfalls, denn der Mannschaft von Trainer Marco Reich ist am vergangenen Wochenende ein schöner Schritt in diese Richtung gelungen. Das Team hat die Tabellenführung in der Verbandsliga übernommen.