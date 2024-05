Juniorinnen der JSG Hunsrücker Land sind Doppelmeister: Sowohl offensiv als auch defensiv stark

Gemeinsam bejubeln die Nachwuchs-Fußballerinnen der DSG Breitenthal, die in der JSG Hunsrücker Land organisiert sind, zwei Meisterschaften. Sowohl die C- als auch die B-Juniorinnen waren in ihren jeweiligen Landesligen eine Klasse für sich. Foto: JSG Hunsrücker Land