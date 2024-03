Plus Eisbachtal/Wirges Jugend-Regionalliga: Eisbären-Teams treffen zweimal auf Elversberg – Wirges fährt nach Kaiserslautern Von Felix Koch Am Sonntag treffen die Westerwälder Jugendmannschaften aus den Fußball-Regionalligen jeweils auf einen Gegner aus Nachwuchsleistungszentren. Lesezeit: 2 Minuten

A-Jugend SV Elversberg - Spfr Eisbachtal (So., 12.30 Uhr). Mit einer 2:4-Niederlage gegen den viertplatzierten Ludwigshafener SC musste sich die Mannschaft von Trainer Alexander Schraut erstmals nach der Winterpause geschlagen geben. „Auch wenn im Spiel mal flüchtige Fehler passieren, wie am letzten Wochenende gegen Ludwigshafen, stehen wir füreinander ein“, so Schraut. ...