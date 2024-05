Plus Kreis Bad Kreuznach

JSG SooNahe rettet sich: Hahn zieht zufrieden Bilanz

Mit einem Auswärtssieg im Nachholspiel bei der JSG SooNahe gelang den Nachwuchsfußballern der JSG Degenia/Planig der Sprung auf Rang zwei der B-Junioren-Landesliga. Am Pfingstsonntag ließ auch die JSG SooNahe ein Erfolgserlebnis folgen: Mit einem Dreier in Ramstein löste sie das Ticket für die nächste Saison in der Landesliga.