Plus Kreis Bad Kreuznach JSG Nahe-Glan: Eine echte Tormaschine Von Olaf Paare 79 Tore aus 20 Spielen – die A-Junioren-Fußballer der JSG Nahe-Glan sind eine echte Tormaschine, die fast vier Treffer pro Verbandsliga-Partie produziert. Auch am Samstag um 18 Uhr wollen die Meisenheimer wieder etwas für ihr Torkonto tun, sie sind dann zu Gast beim Mittelfeldvertreter TSG Kaiserslautern. Lesezeit: 1 Minute

Eine ähnliche Konstellation stellt sich bei den C-Junioren dar. Auch dort ist die JSG Nahe-Glan Zweiter, auch dort ist das Team auswärts in der Favoritenrolle. Am Samstag um 16 Uhr tritt das Team beim SV Gonsenheim II an. Klassenkamerad JSG Degenia Bad Kreuznach/Planig muss dagegen reisen, am Samstag um 14 ...