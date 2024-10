Plus Simmern

JSG Hunsrück-Mittelrhein verspielt 5:2 – Abbruch bei Kastellauner Land: Schiri verletzt

i Durchgesetzt und einmal genetzt: Kevin Lecwan Eral (in Grau) traf beim 7:3 der JSG Hunsrück-Mittelrhein in der B-Junioren-Bezirksliga Mitte gegen Vulkaneifel Kottenheim zum 5:0. Die JSG ist nun Erster. Foto: #ckpicture

In den Jugendfußballligen steht nach dem kommenden Wochenende die Pause in den Herbstferien an, wir blicken auf die Spiele der Teams aus dem Rhein-Hunsrück-Kreis in den Rheinland- und Bezirksligen.