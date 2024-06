Plus Rheinland

JFV statt JSG? Fußballverband Rheinland stoppt Neuregelung im Jugendfußball

i Der Fußballverband Rheinland hat seine Pläne, ab der Saison 2024/25 ab der Rheinlandliga keine Jugendspielgemeinschaften mehr zuzulassen, verworfen. Betroffene Vereine, wie die JSG Neitersen (rotes Trikot) zeigen sich erleichtert. Foto: Jürgen Augst/Jogi

Keine Jugendspielgemeinschaften mehr in der Rheinlandliga: Mit diesen Plänen hat der Fußballverband Rheinland in den vergangenen Monaten für viel Aufregung bei zahlreichen Jugendvereinen in der Region gesorgt. Doch nun können betroffene Klubs aufatmen.