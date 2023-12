JFV Rhein-Hunsrück siegt bei B-Junioren 7:1, A-Jugend im Pokal nach Elferschießen weiter

So langsam geht es auch bei den überkreislichen Jugendfußballern Richtung Winterpause, am Wochenende standen einige Liga-Partien an – und die vierte Runde im Rheinlandpokal. Unter der Woche waren die Rheinlandliga-C-Junioren des JFV Rhein-Hunsrück bereits mit 6:0 in Niederburg (Leistungsklasse) ins Achtelfinale eingezogen.