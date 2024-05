Ganz späte Niederlage für die JSG Hunsrück-Mittelrhein (graue Trikots, von links mit Bruno Melzer und Lars Hammes) in der D-Jugend-Bezirksliga Mitte: Die Kicker von Christian Hammes, Daniel Bernd und Frank Fuß (im Hintergrund) unterlagen mit 0:1 der JSG Rheinhöhen Urbar. Die Gäste trafen in Karbach in der Nachspielzeit. Foto: hjs-Foto