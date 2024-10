Plus Cochem Höchster Saisonsieg unter Flutlicht: Bremms C-Junioren mit sieben verschiedenen Torschützen Von Mirko Bernd i Die C-Junioren der JSG Bremm (in Weiß-Schwarz mit Jona Braun) räumten am Montagabend zu Hause den FSV Salmrohr aus dem Weg. 8:0 siegte der Dritte der Bezirksliga West gegen das Schlusslicht FSV Salmrohr, Braun traf dabei zum 6:0 und war einer von sieben verschieden Torschützen bei den Gastgebern. Foto: Alfons Benz In den Jugendfußballligen steht nach dem kommenden Wochenende die Pause in den Herbstferien an, wir blicken auf die Spiele der Teams aus der Cochemer Region in den Rheinland- und Bezirksligen. Lesezeit: 3 Minuten

Die C-Junioren des JFV Schieferland hatten in der Rheinlandliga spielfrei, in der Meisterrunden-Qualifikation stehen sie mit neun Punkten auf Platz sechs und müssten in die Platzierungsrunde. Sollten die vor ihnen platzierten Bendorfer in ihrem letzten Spiel nicht punkten, müsste ein Entscheidungsspiel her. Schieferland hat schon alle sieben Quali-Spiele absolviert, Bendorf ...