Heiße Spiele: JSG Degenia trifft auf Traditionsklubs

Die JSG Nahe-Glan trifft in den beiden Altersklassen auf den gleichen Verein. Die C-Junioren empfangen am Samstag um 13 Uhr auf dem Meisenheimer Kunstrasen den SV Viktoria Herxheim. Zu den Vorderpfälzern reisen die D-Junioren der JSG. Um 13 Uhr sind die Meisenheimer, die Vierter sind, der Favorit. Der dritte Verbandsligist der JSG, die A-Junioren, sind sogar Dritter. In der Restsaison wollen sie die starke Platzierung bestätigen, und dafür sind am Sonntag um 11 Uhr gegen Schlusslicht SV Morlautern drei Punkte fest eingeplant. olp