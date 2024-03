Plus Simmern Gute Bilanz für Rhein-Hunsrücker Jugendfußballer: Fünf Siege in sechs Spielen Von Mirko Bernd i Es dauerte etwas, bis der Tabellenführer Hunsrück-Mittelrhein um Kapitän Luca Schmid (rechts) die Gäste aus Kottenheim abgeschüttelt hatte, aber am Ende stand ein 3:1-Heimsieg, Schmid erzielte dabei das 2:0. Foto: B&P Schmitt Lesezeit: 2 Minuten Sechsmal sind die höherklassigen Jugendfußballteams aus dem Rhein-Hunsrück-Kreis am Wochenende angetreten, fünfmal haben sie gewonnen, einmal verloren.

A-Junioren-Bezirksliga Mitte JSG Eifelhöhe Mehren - JSG Hunsrück-Mittelrhein 1:7 (1:4). Dass es so eine klare Angelegenheit werden würde, war zu Beginn nicht abzusehen, denn die Gastgeber gingen auf dem Kunstrasen in Müllenbach am Nürburgring in Führung. Aber danach waren nur noch die Gäste an der Reihe: Mohamad Alhaj (2), Emanuel David ...