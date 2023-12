Plus Simmern Futsal-Kreismeisterschaft Hunsrück/Mosel: In zwei Hallen geht's um Punkte, Opa und Enkel pfeifen zusammen Am Wochenende sind die nächsten Vorrundenturniere der Futsal-Kreismeisterschaft (FKM) über die Bühne gegangen, gespielt wurde bei den C-, D- und E-Junioren. Alle neun Turniere fanden in den Hallen in Rheinböllen und Kirchberg statt.

Dabei gab es nicht nur in den Spielen die eine oder andere interessante Geschichte, sondern auch bei denen, die sie leiteten. So waren in Kirchberg bei den D-Junioren Opa Gerald Steitz und sein Enkel Connor Steitz aus Laubach in der Eifel zusammen im Einsatz. Die D-Junioren-Gruppe, die sie pfiffen, hatte am ...