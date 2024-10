Eisbachtals B-Jugend schenkt Führung her – Wolfstein jubelt spät – Erster Punkt für Dillmann-Elf

Als Ben Lombardo (am Ball, hier bedrängt von Elson Muqa) für die Eisbachtaler B-Jugend das 1:0 gegen die TuS Koblenz markierte, war die Sportfreunde-Welt noch in Ordnung. Doch die Schängel hatten die passende Antwort parat und nahmen am Ende alle drei Punkte mit Richtung Oberwerth. Foto: Andreas Hergenhahn