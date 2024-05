Plus Trier

D-Jugend-Rheinlandpokal: JSG Hunsrück-Mittelrhein wird Sechster bei der Endrunde

243 Nachwuchsfußballmannschaften haben am D-Jugend-Rheinlandpokal teilgenommen, acht von ihnen schafften es bis in die Endrunde auf den Nebenplätzen des Trierer Moselstadions. Die JSG Hunsrück-Mittelrhein, Siebter der Bezirksliga Mitte, legte den weiten „Pokalweg“ auch zurück und wurde Sechter in Trier. Den Rheinlandpokal bei den D-Junioren holten die Eisbachtaler Sportfreunde.