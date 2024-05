Plus Trier

D-Jugend-Rheinlandpokal: JFV Schieferland wird Fünfter bei der Endrunde

243 Nachwuchsfußballmannschaften haben am D-Jugend-Rheinlandpokal teilgenommen, acht von ihnen schafften es bis in die Endrunde auf den Nebenplätzen des Trierer Moselstadions. Der JFV Schieferland, Tabellenzweiter der Rheinlandliga Platzierungsstaffel, legte den weiten „Pokalweg“ auch zurück und wurde Fünfter in Trier.