D-Jugend: Das Feld der Hallen-Endrunde ist komplett

D-Jgd JSG Lahn-JSG Aar III Foto: Andreas Hergenhahn

Mit JSG Aar, JSG Lahn, JSG Lahn III, JSG Aar II, JSG Mühlbachtal II und TuS Nassau stehen die sechs Mannschaften fest, die am Sonntag, 28. Januar, ab 10.30 Uhr, im Nastätter Schulzentrum den neuen Kreismeister und die Teilnehmer an der FVR-Endrunde ermitteln. Am 3./4. Februar sind dann A-Junioren in Nastätten sowie B- und C-Junioren in Altendiez an der Reihe, ehe die E-Junioren am 25. Februar in Bad Ems den Reigen der Hallenrunde auf Kreisebene abschließen. stn Foto: Andreas Hergenhahn