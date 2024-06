Plus Region

Betzdorfs U 19 wahrt Chancen auf Klassenverbleib – D-Junioren der JSG Hammer Land sind abgestiegen

Die A-Junioren der SG 06 Betzdorf sorgten eigens am vorletzten Spieltag dafür, dass es am finalen Wochenende in einem Fernduell noch um den Klassenverbleib gehen wird. Dagegen müssen die D-Junioren der JSG Hammer Land Niederhausen absteigen.