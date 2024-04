Plus Rhein-Lahn

5 Gegentore in 22 Minuten kosten B-Junioren der JSG Lahn die Tabellenführung

Von Stefan Nink

i Stanislav Koshubinskyi behauptet hier den Ball vor einem Bad Emser Gegenspieler. Die C-Junioren der JSG Lahn setzten sich im Kreisderby am Altendiezer Lahnblick mit 4:2 gegen den VfL Bad Ems durch. Foto: Andreas Hergenhahn

Nach einem turbulenten Spitzenspiel büßten die vorübergehend indisponierten B-Junioren der JSG Lahn in Rennerod die Tabellenführung in der Fußball-Bezirksliga ein. Derbysieger dürfen sich die C-Jugendlichen aus Diez und Umgebung nennen, während für den am Altendiezer Lahnblick unterlegenen VfL Bad Ems der Kampf gegen den Abstieg weiter geht. Im zweiten Kreisduell behielten die D-Jugendlichen der JSG Aar die Oberhand gegen die akut vom Abstieg bedrohte JSG Lahn und festigten ihren Platz in der Spitzengruppe.