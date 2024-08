Plus Cochem 3:0 im Jugendfußball-Derby: Cochemer A-Junioren mit drei „Weinfest-Buden“ gegen Bremm Von Mirko Bernd i Die JSG Cochem um Kapitän Simran Singh (rechts) war im Mosel-Derby daheim gegen die JSG Bremm um Konrad Andre öfter einen Schritt schneller und entschied das Duell zum Start der A-Junioren-Bezirksliga Mitte mit 3:0 für sich. Foto: Sascha Berkele Die Nachwuchskicker aus der Cochemer Region sind in ihre Saison in den überkreislichen Ligen gestartet. Zwei COC-Derbys gab es, zweimal zog die JSG Bremm den Kürzeren, einmal gegen Cochem und einmal gegen Schieferland. Lesezeit: 3 Minuten

A-Junioren-Bezirksliga Mitte JFV Schieferland - JSG Untermosel Kobern 0:6 (0:3). Eine am Ende klare Niederlage musste der JFV auf dem Hambucher Rasen hinnehmen. Mitentscheidend war auch ein Doppelschlag der Gäste, die in der 45. Minute gleich zweimal trafen und mit 3:0 in die Halbzeit gingen. „Das war ein sehr spielstarker Gegner“, ...