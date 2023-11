Die A-Junioren-Fußballer der JSG Nahe-Glan haben die Generalprobe für den Pokalknaller am Mittwoch um 19.30 Uhr in Desloch gegen die U19 des FSV Mainz 05 verpatzt. In Gau-Odernheim verlor das Team mit 0:2, bleibt aber Tabellenführer der Verbandsliga.