Vor dem finalen Auftritt der Herbstrunde am kommenden Wochenende und der dann anstehenden Neueinteilung der überkreislichen Meldeligen haben die einheimischen Fußball-Talente nochmals alles rausgehauen, was noch im Tank ist.
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Die B-Junioren der JSG Bad Ems-Nassau und die D-Jugendlichen des TuS Katzenelnbogen/Klingelbach können am kommenden Samstag beim Kehraus der Herbstrunde in der Fußball-Bezirksliga den Staffelsieg eintüten und die fantastische erste Hälfte der Freiluft-Saison krönen.