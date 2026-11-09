Endspurt der Herbstrunde TuS KK und JSG BEN greifen nach dem Staffelsieg Stefan Nink 09.11.2026, 12:30 Uhr

i Für Sandiamo Reinhardt (am Ball, rotes Trikot) und seine Kumpels vom FSV RW Lahnstein hat sich die Meldeliga im Bezirk als viel zu anspruchsvoll erwiesen. Bei neun Niederlagen hagelte es 100 Gegentreffer. Andreas Hergenhahn

Vor dem finalen Auftritt der Herbstrunde am kommenden Wochenende und der dann anstehenden Neueinteilung der überkreislichen Meldeligen haben die einheimischen Fußball-Talente nochmals alles rausgehauen, was noch im Tank ist.

Die B-Junioren der JSG Bad Ems-Nassau und die D-Jugendlichen des TuS Katzenelnbogen/Klingelbach können am kommenden Samstag beim Kehraus der Herbstrunde in der Fußball-Bezirksliga den Staffelsieg eintüten und die fantastische erste Hälfte der Freiluft-Saison krönen.







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